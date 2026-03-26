Terre di Valdelsa registra 'Divin Boccaccio': ora un concorso per il logo

Il progetto di promozione turistica della Valdelsa compie un passo decisivo verso il consolidamento della propria identità. Terra Di Valdelsa annuncia ufficialmente l’avvenuta registrazione del marchio " ", un’operazione strategica volta a tutelare e valorizzare l’ambizioso piano di marketing territoriale, ispirato al celebre autore del Decameron.

​La registrazione della denominazione rappresenta lo scudo giuridico necessario per trasformare un’idea in un asset concreto, capace di identificare un intero ecosistema di eccellenze.

​Per dare un volto visivo a questa iniziativa, Terra di Valdelsa ha indetto un concorso di idee rivolto a creativi e professionisti del territorio. L'obiettivo è quello di sintetizzare in un segno grafico l’eredità culturale di Giovanni e la bellezza paesaggistica e produttiva del territorio.

​"La tutela del marchio è il punto di partenza. Ora stiamo lavorando per dare a " " un’immagine coordinata che sia all'altezza della nostra storia," fanno sapere i promotori.

​Il logo, che verrà presentato a breve, diventerà il simbolo distintivo di:

• ​

: Un sigillo di qualità per l'agroalimentare e l'artigianato.

• ​ : Campagne di comunicazione nazionali e internazionali.

• ​M : Eventi culturali e percorsi turistici volti alla scoperta della Valdelsa.

​Con la nascita del brand " ", il territorio si dota di uno strumento potente per competere nel mercato del turismo esperienziale, unendo letteratura, enogastronomia e ospitalità sotto un'unica, prestigiosa insegna.

Fonte: Ufficio stampa

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