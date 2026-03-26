Terre di Valdelsa registra 'Divin Boccaccio': ora un concorso per il logo

Cultura Certaldo
Condividi su:
Leggi su mobile

Il progetto di promozione turistica della Valdelsa compie un passo decisivo verso il consolidamento della propria identità. Terra Di Valdelsa annuncia ufficialmente l’avvenuta registrazione del marchio " ", un’operazione strategica volta a tutelare e valorizzare l’ambizioso piano di marketing territoriale, ispirato al celebre autore del Decameron.
​La registrazione della denominazione rappresenta lo scudo giuridico necessario per trasformare un’idea in un asset concreto, capace di identificare un intero ecosistema di eccellenze.
​Per dare un volto visivo a questa iniziativa, Terra di Valdelsa ha indetto un concorso di idee rivolto a creativi e professionisti del territorio. L'obiettivo è quello di sintetizzare in un segno grafico l’eredità culturale di Giovanni e la bellezza paesaggistica e produttiva del territorio.
​"La tutela del marchio è il punto di partenza. Ora stiamo lavorando per dare a " " un’immagine coordinata che sia all'altezza della nostra storia," fanno sapere i promotori.
​Il logo, che verrà presentato a breve, diventerà il simbolo distintivo di:
• ​ 
: Un sigillo di qualità per l'agroalimentare e l'artigianato.
• ​  : Campagne di comunicazione nazionali e internazionali.
• ​M : Eventi culturali e percorsi turistici volti alla scoperta della Valdelsa.
​Con la nascita del brand " ", il territorio si dota di uno strumento potente per competere nel mercato del turismo esperienziale, unendo letteratura, enogastronomia e ospitalità sotto un'unica, prestigiosa insegna.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Cultura
Attualità
25 Marzo 2026

Mudev, al via i sei tirocini nei musei del sistema museale dell'Empolese Valdelsa

Sono al lavoro i sei tirocinanti che hanno partecipato all’avviso pubblicato dal Mudev, nell'ambito del bando regionale FSE + “Giovani professionisti crescono nei musei”, atto a incentivare l’occupazione stabile e [...]

Certaldo
Cultura
25 Marzo 2026

'Boccaccio 650': presentato il bilancio di un anno di eventi

Un programma diffuso, articolato e di respiro regionale ha caratterizzato nel 2025 le celebrazioni per il 650° anniversario della morte di Giovanni Boccaccio, trasformando la Toscana in un palcoscenico culturale [...]

Montopoli in Val d'Arno
Cultura
25 Marzo 2026

Un viaggio nell'arte sacra tra Montopoli, Certaldo e San Miniato

Per celebrare il Capodanno dell’Annunciazione,  la Fondazione Conservatorio di Santa Marta di Montopoli in Valdarno(PI), il Museo Diocesano d’Arte Sacra di San Miniato (PI) e quello di Certaldo (FI), proporranno [...]



Tutte le notizie di Certaldo

<< Indietro

torna a inizio pagina