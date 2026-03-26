Scossa di terremoto in Toscana, sentita anche nel Cuoio e nell'Empolese

Una scossa di terremoto è stata avvertita in Toscana, con epicentro nella zona di Pistoia. La prima stima provvisoria di INGV ha informato di una scossa di magnitudo tra 3,9 e 4.4 alle 9.40 di oggi, giovedì 26 marzo. L'Istituto ha poi dato l'esatta dimensione: il magnitudo è stato di 4,1 in una zona a sette chilometri a nord di Pistoia (non lontano dalla frazione di Piteccio) a 52 chilometri di profondità.

Al momento non sembrano esserci segnalazioni di danni o situazioni di pericolo. La scossa è stata avvertita in modo nitido anche nell'Empolese Valdelsa e nella Zona del Cuoio così come in alcune parti della provincia di Pisa, molte persone hanno sentito vibrare gli oggetti in casa o al lavoro.

Il sisma arriva a nemmeno ventiquattr'ore da una scossa simile avvertita in Lunigiana.

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