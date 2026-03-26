Il Toscana Pride 2026 arriva a Grosseto

Sarà Grosseto la tappa scelta per il Toscana Pride 2026. Ad annunciarlo è lo stesso comitato promotore sui canali social.
Dopo aver colorato con oltre 20mila partecipanti le mura di Lucca nel 2024 con oltre 20mila partecipanti, dove l’annuncio dell'evento suscitò immediatamente polemiche, il corteo estivo arriva ora in un'altra città di centrodestra, il capoluogo della Maremma.
Lo scorso anno, a Prato, la manifestazione aveva richiamato oltre 30mila persone tra piazze e vie del centro.
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