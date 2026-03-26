Un 2025 in crescita per il lavoro della polizia locale di Castelfranco di Sotto

Per il comando della polizia locale di Castelfranco il 2025 è stato un anno impegnativo e gli agenti, impegnati su vari fronti, hanno conseguito esiti importanti in termini di controlli per migliorare la sicurezza della comunità, intervenendo con controlli che hanno spaziato dalla sicurezza della circolazione stradale alla tutela dell'ambiente. Da sottolineare, poi, l'importante attività di indagine che ha portato a segnalare alla procura della repubblica ben 13 notizie di reati.

In tema di sicurezza stradale gli agenti, guidati dal comandante Giacomo Pellegrini, nel corso del 2025 hanno accertato circa 1700 violazioni, dalle più gravi alle multe per divieto di sosta. Tra i comportamenti socialmente più preoccupanti rilevati spiccano 24 veicoli che circolavano senza copertura assicurativa, mentre 23 sono quelli che al controllo degli agenti sono risultati sprovvisti di revisione. Due persone invece sono state trovate alla guida in stato di ebbrezza, di queste una è stata sanzionata con una multa, mentre la seconda è stata denunciata per livelli di alcol nel sangue oltre la soglia per cui scatta la rilevanza penale della violazione. Una persona è stata invece denunciata per omissione di soccorso e fuga, in quanto si è dileguato dopo un incidente che ha causato lesioni alla controparte. Altre due persone che non si sono fermate dopo un sinistro invece sono state raggiunte da una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada trattandosi di sinistri con lievi danni. Nel 2025 gli incidenti dove è stato necessario l'intervento della polizia locale per i rilievi sono stati 38. Un dato che conferma il trend in diminuzione imboccato da alcuni anni anche grazie ai controlli e alla prevenzione fatta dalla stessa polizia locale.

Sul fronte delle contravvenzioni invece gli agenti della polizia locale di Castelfranco hanno elevato 131 multe ad altrettanti guidatori che sono entrati nella zona a traffico limitato del centro storico senza avere il permesso. Un controllo questo, che l'amministrazione Mini ha chiesto alla polizia locale di potenziare ulteriormente. Le multe invece per le violazioni al codice della strada in materia di sosta sono state 1400, in questo dato non sono presenti i soli divieti di sosta, ma anche tutte le sanzioni scaturite dalle auto lasciate in sosta in modo da costituire pericolo o intralcio alla circolazione stradale. In ambito di polizia giudiziaria come da tradizione per questo comando, gli agenti e il comandate Pellegrini si sono impegnati nell'accertamento di vari delitti, tra cui 3 casi di furto e ricettazione di autovetture, uno dei quali è stato scoperto proprio durante i rilievi scaturiti da un incidente.

Le attività investigative non finiscono qui. La polizia locale dopo una lunga indagine che ha permesso di raccogliere vari elementi di prova, ha identificato e denunciato una persona che aveva danneggiato e tagliato gli pneumatici di alcune auto di servizio del comune di Castelfranco di Sotto. Proprio in questi giorni la procura di Pisa ha disposto la conclusione delle indagini e la citazione diretta a giudizio della persona denunciata. Ora il comune di Castelfranco si costituirà parte civile nel processo per chiedere il risarcimento del danno quantificabile in svariate centinaia di euro. Per la violazioni delle norme che tutelano l'ambiente, gli agenti di Castelfranco hanno denunciato 5 persone all'autorità giudiziaria, 4 per abbandono di rifiuti e una per aver bruciato rifiuti invece di avviarli al normale smaltimento.

Sempre in ambito ambientale la polizia locale ha accertato 62 violazioni punibili con una multa, tra i destinatari dei verbali figurano 25 proprietari di terreni che non sono stati tenuti secondo le regole a cominciare dal taglio dell'erba e la pulizia delle fosse. Altre 7 multe sono state elevate per accensione di fuochi senza tenere conto delle prescrizioni di legge. Dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza contro i sacchi neri, gli agenti hanno multato 10 cittadini. Altre 7 multe sono invece sono state fatte ai proprietari di cani che non controllavano gli animali o comunque per non aver rispettato le norme legate al loro possesso.

“Un anno impegnativo per la nostra polizia locale, - spiega l'assessore competente Monica - Ghiribelli, ma gli agenti e il comandate Pellegrini hanno svolto un ottimo lavoro, riuscendo a far fronte pur con poche risorse di personale a un crescente carico di lavoro e di ciò li ringrazio a nome dell'amministrazione e di tutta la comunità.

Noi fin dal nostro insediamento – continua Ghiribelli - abbiamo chiesto il massimo impegno per vigilare sul rispetto delle regole, non solo per quanto riguarda il codice della strada, ma anche per quanto concerne la tutela dell'ambiente, al fine di migliorare la sicurezza nei vari ambiti della vita dei cittadini. All'attività di controllo si è affiancata una attività di indagine svolta con estrema professionalità che non è scontata trovare in un comando che opera in realtà medio piccole come la nostra. I numeri dimostrano l'importante lavoro fatto e l'attenzione costante che questa amministrazione pone e continuerà a porre al tema della sicurezza e della legalità”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa