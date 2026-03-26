Uniti per il Valdarno, l'appello delle Misericordie per la cena solidale a sostegno delle attività

Un appello alla partecipazione arriva dai governatori delle confraternite di Misericordia del territorio, che invitano cittadini e sostenitori a prendere parte alla cena solidale 'Uniti per il Valdarno', in programma venerdì 27 marzo alle ore 20.

L’evento si terrà nella suggestiva cornice di Villa Sonnino e rappresenta un’importante occasione di solidarietà e sostegno concreto alle attività delle Misericordie.

L’intero ricavato della serata sarà infatti destinato all’acquisto di attrezzature necessarie per le attività di soccorso e assistenza svolte quotidianamente dai volontari sul territorio.

Per partecipare è richiesta la prenotazione, contattando il numero 392 7207536. L’invito è aperto a tutti, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra comunità e volontariato.