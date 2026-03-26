Vertenza Luisa Via Roma, partecipato lo sciopero davanti al negozio

Vertenza Luisa Via Roma, oggi pomeriggio sciopero (alta adesione) e partecipato presidio davanti al negozio in centro a Firenze (mobilitazione indetta dalle Rsa e da Filcams Cgil). Hanno detto la Filcams Cgil e la Filt Cgil: “Tanta partecipazione al presidio e tanta preoccupazione per la sorte di 300 lavoratrici e lavoratori, 200 diretti più altri 100 degli appalti di logistica di Campi Bisenzio. Ma dalla giornata di oggi arrivano anche tanta forza e tanta determinazione da portare al tavolo di crisi regionale programmato per il 31 marzo. Chiediamo continuità aziendale, salvaguardia di tutti i posti di lavoro e un piano industriale di rilancio. E’ questo ciò che vogliamo”

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

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