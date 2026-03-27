Al via all’Annunziata la chirurgia pediatrica urologica programmata

È stato avviato questo mese presso l’ospedale Santa Maria Annunziata un percorso di chirurgia pediatrica urologica, rivolto a piccoli pazienti con patologie congenite o acquisite dell'apparato urinario e genitale, dalla diagnosi prenatale fino all'adolescenza (fino ai 18 anni). Nato dalla precedente collaborazione fra l’Azienda Usl Toscana centro e l’Azienda ospedaliero universitaria Meyer Irccs, il percorso chirurgico sarà interamente a carico dell'Azienda con una seduta settimanale di sala operatoria. Si tratta di un servizio che arricchisce ulteriormente l’offerta clinica e il sistema di relazioni che la Pediatria del Santa Maria Annunziata ha oramai acquisito da anni per governare al meglio il bisogno di salute dei piccoli pazienti.

Il percorso è stato ideato anche per dare una risposta concreta e per ridurre i tempi di attesa per tutti quegli interventi programmati considerati di minore complessità clinica, in un’ottica di rete con gli altri ospedali che si occupano della stessa casistica.

Al Santa Maria Annunziata saranno programmati interventi di Day Surgery a bassa complessità come circoncisione, orchidopessi, asportazione radicale di varicocele e idrocele del cordone spermatico, riparazione di ernia inguinale.

Potranno rientrare nel percorso bambini in buono stato di salute mentre per quelli con problematiche cliniche sarà valutato caso per caso ed eventualmente proposto un percorso alternativo. Ad occuparsi di loro sarà un'équipe multiprofessionale di medici, infermieri e Oss che seguirà i bambini dalla fase preoperatoria fino alla dimissione e ai controlli successivi che saranno programmati grazie all’attività ambulatoriale presente in ospedale.

In fase pre-intervento verrà effettuato il colloquio tra l’anestesista e i genitori e consegnata l’informativa relativa all’intervento chirurgico, in modo da fare chiarezza su eventuali dubbi e condividere al contempo il percorso proposto.

Il bambino accederà al reparto di Pediatria con l’accompagnatore (il genitore o chi da lui delegato) il giorno stesso dell’intervento, per l’accettazione amministrativa e il ricovero. Potrà essere accompagnato dai genitori fino alla sala operatoria e gli stessi potranno essere presenti anche nei primissimi momenti del risveglio dopo l’intervento chirurgico.

Il percorso di chirurgia pediatrica urologica, grazie alla disponibilità dei professionisti coinvolti, favorirà inoltre la presa in carico dei piccoli pazienti della zona fiorentina sud est nel presidio ospedaliero più vicina alla propria abitazione. Un servizio che arricchisce la capacità di risposta dell’ospedale e che va incontro alle esigenze delle famiglie dei piccoli pazienti del territorio, rispondendo al contempo all’esigenza di un sempre più esteso e avvertito bisogno di medicina di prossimità.

All’ospedale Meyer che ha dato il suo supporto nell’organizzazione e nel rafforzamento del percorso di chirurgia pediatrica urologica, vanno i ringraziamenti della Direzione sanitaria di presidio.

Fonte: Ausl Toscana Centro