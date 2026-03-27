Calcinaia, il gruppo di minoranza abbandona l'aula: "Scelta per mandare un segnale forte"

Politica e Opinioni Calcinaia
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"Il gruppo consiliare di minoranza ha abbandonato la sala consiliare durante la discussione di quattro punti all'ordine del giorno per mandare un segnale forte e deciso a tutto il Consiglio comunale".

"Il nostro gruppo consiliare ha presentato quattro atti, discussi nel Consiglio comunale di ieri, su tematiche importanti che toccano da vicino il nostro territorio. La maggioranza, consapevole che i nostri atti avrebbero potuto essere approvati all'unanimità, ha deciso di ripresentare gli stessi atti con l'aggiunta della propria impostazione ideologica, ma con data e numero di protocollo successivi, rifiutandosi di discutere nel merito gli atti presentati dalla minoranza e procedendo di fatto alla loro bocciatura non per ragioni di merito ma per una scelta politica".

Dopo la trattazione delle prime due mozioni a firma del gruppo consiliare Adesso Calcinaia, i consiglieri di opposizione Daniele Ranfagni, Matteo Becherini, Elisa Venanti, Caterina Crimenti e Marco Buggiani hanno lasciato l'aula consiliare. Il capogruppo Ranfagni ha così motivato la decisione in Consiglio comunale: "Annunciamo la nostra uscita dal Consiglio comunale durante la trattazione dei punti successivi, in quanto si tratta di atti che riteniamo essere duplicati delle nostre proposte. Evidentemente non vi è la volontà di riconoscere il merito di aver portato questi importanti argomenti trasversali in discussione e, pur di non approvarli nella loro forma originaria, si è scelto di ripresentarli facendoli propri in modo che riteniamo furbesco e inappropriato".

"Una maggioranza seria avrebbe dovuto riconoscere il merito di chi si è adoperato per portare in Consiglio atti trasversali, approvandoli, oppure chiedendo un coinvolgimento dell'opposizione per presentarli congiuntamente. Ricordiamo inoltre al Sindaco che in Consiglio comunale vi è la possibilità di emendare gli atti presentati da altri gruppi, ma a Calcinaia si cerca invece di ridurre la discussione al minimo, approvando o respingendo tutto a colpi di maggioranza", dichiarano i consiglieri comunali.

"La maggioranza, invece di presentare atti copia dei nostri, avrebbe potuto discutere ed eventualmente emendare le nostre proposte: saremmo stati lieti di una discussione più approfondita per arrivare all'unanimità, ma purtroppo la sinistra calcinaiola ha deciso di andare avanti per la propria strada. Inoltre, come gruppo di minoranza, durante la seduta abbiamo presentato emendamenti al DUP in un'ottica collaborativa, ma anche queste proposte sono state respinte. È evidente che la maggioranza non vuole collaborare con l'opposizione, che rappresenta comunque una parte dei cittadini; ciò denota una certa incapacità di dialogo da parte del capogruppo Menicucci e del Sindaco Alderigi nel mantenere un clima di collaborazione all'interno del Consiglio comunale".

Adesso Calcinaia | Daniele Ranfagni, Matteo Becherini, Elisa Venanti, Caterina Crimenti e Marco Buggiani.

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