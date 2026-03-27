'Il castello di Certaldo e i luoghi dedicati alla Madonna Annunciata': visita guidata tra storia, arte e devozione

È in programma per domenica 6 aprile la visita guidata “Il castello di Certaldo e i luoghi dedicati alla Madonna Annunciata”, un itinerario storico-culturale che ripercorre i luoghi della devozione mariana nel territorio certaldese.

Il percorso prenderà avvio dal torrente Agliena, in corrispondenza dell’antico attraversamento medievale lungo la Via Francigena, dove un tempo sorgeva un tabernacolo viario dedicato alla Madonna Annunciata. Da qui, seguendo le tracce dei pellegrini, la visita proseguirà verso l’area dell’antico Ospedale di Santa Maria “di fuori”, per poi risalire lungo l’antico tracciato in pietra che collegava la Strada al castello di Certaldo.

L’itinerario toccherà inoltre i luoghi del secondo ospedale dedicato alla Madonna Annunciata, attivo fino alla metà del XVIII secolo, e la Chiesa dell’Annunciazione di Maria Santissima, edificata nel Seicento per volontà dei frati agostiniani. Tappa conclusiva sarà la chiesa dei Santi Tommaso e Prospero, dove è conservata la sinopia raffigurante la Madonna e l’Angelo Annunciante, risalente alla fine del Trecento.

La visita sarà guidata da Maria Merlini e arricchita da momenti musicali a tema “Ave Maria”, con esibizioni vocali e accompagnamento al violino, previsti presso la Pinacoteca di Arte Sacra e al termine del percorso.

Il ritrovo è fissato alle ore 15.15 in Piazza dei Macelli, davanti al Tabernacolo dei Giustiziati. Il percorso si concluderà alle ore 18.00.

La partecipazione è gratuita, con un massimo di 20/25 partecipanti. Prenotazione obbligatoria al numero 347 1464195.

L’iniziativa è promossa dal Convento degli Agostiniani e dalla Cooperativa Girasole, in collaborazione con il Comune di Certaldo e la Pro Loco Certaldo, con il contributo del Consiglio Regionale della Regione Toscana.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa