"Auto vandalizzate e lettere intimidatorie": la denuncia della Certaldese Giovani

Qualcuno ha messo nel mirino la Certaldese Giovani. La società calcistica di Certaldo ha denunciato atti vandalici subiti nei giorni scorsi, ha parlato anche di lettere intimidatorie.

"Sono stati registrati atti vandalici ai danni di veicoli appartenenti a tesserati, nonché il recapito di lettere dal contenuto intimidatorio rivolte a membri del Consiglio Direttivo. Si tratta di comportamenti inaccettabili, che nulla hanno a che vedere con i valori dello sport, del rispetto e della convivenza civile che da sempre contraddistinguono la nostra realtà" si legge in un comunicato ufficiale.

La società ha deciso di "condannare con fermezza tali azioni e comunica di aver già provveduto a denunciare formalmente i fatti alle autorità competenti, affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e siano individuati i responsabili". Parallelamente, la Certaldese Giovani "adotterà ulteriori misure per garantire la sicurezza di tutti i propri tesserati e delle strutture, tra cui il potenziamento dei sistemi di sorveglianza e controllo".

Si legge nel comunicato a firma del presidente Renzo Viani: "Ribadiamo con forza che non ci lasceremo intimidire: continueremo a portare avanti il nostro progetto sportivo e sociale con determinazione, nel rispetto dei principi che guidano ogni giorno il nostro operato. Confidiamo nella collaborazione e nel sostegno di tutta la comunità, certi che insieme si possa continuare a costruire un ambiente sano, sicuro e positivo per i nostri ragazzi".

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