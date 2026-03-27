Sospesa per sette giorni la licenza di un circolo nel comune di Montelupo Fiorentino

Cronaca Montelupo Fiorentino
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Il provvedimento a seguito di episodi di spaccio, turbative dell'ordine pubblico e presenza di soggetti pregiudicati o pericolosi

Sospesa per sette giorni la licenza di un circolo nel comune di Montelupo Fiorentino. Il provvedimento, disposto dal Questore di Firenze ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), è stato notificato il 26 marzo dai Carabinieri della Compagnia di Empoli al legale rappresentante dell’attività.

La misura è stata adottata a seguito di una segnalazione dei militari della Stazione locale, maturata dopo una serie di episodi registrati nell’ultimo mese all’interno e nei pressi del circolo. Tra questi, fenomeni legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e diverse turbative dell’ordine pubblico.

In particolare, risale al gennaio 2026 un episodio in cui, nelle immediate vicinanze del locale, erano stati accesi fumogeni da stadio, provocando le proteste dei residenti della zona. Secondo quanto emerso, il circolo sarebbe inoltre divenuto punto di ritrovo abituale anche per soggetti pregiudicati o ritenuti pericolosi.

Il provvedimento di sospensione temporanea, spiegano le autorità, è finalizzato a ristabilire condizioni di sicurezza e decoro nell’area, senza incidere in modo permanente sull’attività economica del circolo.

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