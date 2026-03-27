Di Sabatino confermato alla guida di Confesercenti Pisa

Fabrizio Di Sabatino e Cindy Del Tacca sono stati confermati alla guida rispettivamente di Confesercenti Pisa e Monte Pisano. Questo l’esito dell’assemblea dell’Area che si è svolta giovedì 26 marzo presso la sede dell’associazione in via Meucci ed Ospedaletto.

“Il 2026 è l’anno assembleare per Confesercenti – ha spiegato il responsabile dell’associazione Daniele Benvenuti –; dopo la fase provinciale, gli appuntamenti successivi saranno il 9 giugno l’elezione del presidente regionale e ad ottobre di quello nazionale. Confesercenti Pisa e Monte Pisano è arrivata a questo appuntamento dopo un triennio ricco di soddisfazioni con un aumento costante del numero dei soci, dei servizi legati alla formazione per le imprese e di quelli alla persona attraverso il proprio patronato ed il Caf. Il 2025 si è chiuso con una crescita del 25% del numero di imprese associate e con un incremento di oltre il 50% dei corsi di formazione obbligatoria. Un trend di crescita costante confermato anche nei primi tre mesi del 2026”.

L’assemblea elettiva ha provveduto alla riconferma come presidente di Pisa di Fabrizio Di Sabatino e di Cindy Del Tacca per quanto riguarda il Monte Pisano, con la presidenza che è così completata: vicepresidente Gialuca Tiozzo (presidente sindacato balneari Fiba Pisa), Antonia Nicoletti (presidente Fismo e responsabile centro storico), Gianfranco Scarpellini (presidente sindacato pubblici esercizi Fiepet Pisa), Alessandro Cordoni (Confesercenti Litorale), Mirco Sbrolli (presidente sindacato ambulanti Anva Pisa), Gianni Rebecchi (responsabile sindacato balneari Fiba Calambrone), Salvatore Ciulla, Alessandro Burchi (Assocamping), Andrea Franceschi (coordinatore Fiepet Centro Storico) e Andrea Barbuti (Anva).

“Ringrazio i colleghi per la fiducia che hanno voluto ancora riporre nei miei confronti ed in quelli di Cindy Del Tacca – ha commentato subito dopo l’elezione Fabrizio Di Sabatino –. Una fiducia frutto di un grande lavoro che tutta la presidenza ha svolto in questi tre anni, con risultati tangibili. Crescita degli associati, crescita dei servizi alle imprese e alla persona, sempre maggiore rappresentatività ai tavoli con le amministrazioni comunali ed un ricco calendario di eventi per il 2026, anno che si è aperto con il ritorno di Expo Pisa e ad aprile di Expo Motori. Nelle prossime settimane presenteremo il programma degli appuntamenti già in calendario per la zona di Borgo e soprattutto annunceremo una importante novità sempre per il centro storico che ha visto Confesercenti come soggetto promotore”.

Fonte: Confesercenti Pisa - Ufficio stampa