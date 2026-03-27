Empoli tra le stelle: le sonde di Ceam Group sulle astronavi di Elon Musk

Il proverbio dice "dalle stalle alle stelle" ma in questo caso potrebbe essere "dal garage alle stelle". La Ceam Group, azienda empolese di Simone Campinoti, guarda il mondo dall'alto e lo fa su astronavi d'eccezione, quelle di Elon Musk. Le sonde prodotte dal gruppo con sede in via Val d'Orme sono da tempo su SpaceX, un'azienda aerospaziale statunitense fondata proprio dall'imprenditore miliardario statunitense.

Strumentazioni realizzati dall'azienda empolese come, per dirne una, i sensori di temperatura (ma non solo quelli) sono stati utilizzati fin dal 2024 dalla divisione astronavi di SpaceX, a testimonianza della esponenziale e continua crescita da parte di Ceam Group. Partiti da "un garage" come dice spesso con ironia Campinoti, ecco che adesso i prodotti di Ceam arrivano 'tra le mani' di uno dei volti più noti al mondo come Elon Musk.

L'azienda di Campinoti lavora da tempo con noti player internazionali, anche se per accordi di riservatezza spesso certe notizie non vengono rivelate. Proprio Simone Campinoti, interpellato sulla questione, sorride e non smentisce. Inoltre conferma che la sua forza è "non aver mai dato per scontato nulla, mettendo in discussione tutto, dopo una catastrofe familiare [Campinoti a 16 anni ha perso il padre 40enne, ndr], forse nella sfortuna è stata la molla che ci ha fatto fare il balzo avanti, senza mai piangerci addosso".

"Quando ho visto una comunicazione SpaceX pensavo, come anche i miei colleghi ad un omonimia, - dice oggi Campinoti tra la battuta e il commosso moto d'orgoglio - ma quando mi son reso conto che erano loro davvero, il primo pensiero che mi è venuto è stato per mio papà Francesco, morto pensando che Ceam, il suo grande sogno, fosse finito lì". Proprio il padre è al centro dei pensieri del presidente: "Voglio pensare che ci ha seguito anche da altre dimensioni contribuendo non poco al nostro percorso verso le stelle".

D'altronde Campinoti detiene numerosi brevetti, l'ultimo importante è arrivato in questi giorni, e "giro il mondo ad aiutare i colossi a migliorare i loro processi produttivi avendo a che fare con tanti ingegneri di livello, a tavoli in cui talvolta si parlano tre lingue...". Tra un sorriso e una battuta, la Ceam vola con Elon Musk.

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