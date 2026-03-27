Evento benefico al Teatro Puccini a sostegno di AIL

Torna al Teatro Puccini per il terzo anno “Ma il cielo è sempre più blu 3”, lo spettacolo totalmente rinnovato che vede protagonisti i giovani talenti della Max Ballet Academy. Un viaggio tra danza e musica sulle canzoni più amate di sempre, a sostegno di AIL Firenze insieme a Radio Toscana.

A condurre la serata sarà Alessandro Masti, storica e inconfondibile voce della radio più amata in Toscana seguita da un pubblico speciale ed affezionato.

Uno spettacolo capace di parlare a tutti, dove il corpo diventa voce e la musica memoria condivisa.

La formula vincente resta la stessa: raccontare emozioni, storie e frammenti di vita attraverso le coreografie intense e poetiche di Massimiliano Terranova interpretate dagli allievi dell’Accademia fiorentina di arti e spettacolo attiva da oltre trent’anni sul territorio.

Abbiamo intervistato proprio l’ideatore di tutto questo:

” Ciò che mi ha portato ad aderire al progetto, che arriva alla sua terza edizione, è il grande impegno che metto ogni giorno nel formare giovani ragazzi alla danza, alla cultura, al riconoscere le proprie emozioni, alla condivisione ed alla collaborazione, alla solidarietà e ad uno sguardo aperto verso il mondo che ci circonda; lo stesso grande impegno che AIL Firenze dimostra nei confronti di tutte le persone che si trovano ad affrontare situazioni così tristemente difficili. “

Il viaggio musicale che sarà portato sul palco attraverso la danza spazierà dai brani degli Stadio a Roberto Vecchioni, passando da Ornella Vanoni ad altri artisti meravigliosi.

L’evento, patrocinato da Regione Toscana e Comune di Firenze, sostiene il servizio di assistenza domiciliare che AIL Firenze offre gratuitamente a pazienti adulti e bambini affetti da malattie del sangue.

Ma il cielo è sempre più blu è uno spettacolo che emoziona, coinvolge e unisce: un racconto corale fatto di amore, speranza e solidarietà, che sembra scritto – passo dopo passo, nota dopo nota – per ciascuno di noi. Info biglietti su www.ailfirenze.it

Grazie al sostegno del Comune di Firenze, all’assessorato al Welfare ed al Teatro Puccini lo spettacolo dedicato ad AIL sarà ospitato gratuitamente.

Si ringraziano: Villa delle Terme, Banco Fiorentino, Arno Manetti Ascensori, Guarducci, Nata Mc Donalds, Media Firenze, preziosi sostenitori dell’evento.