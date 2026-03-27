Fucecchio sensibilizza sull'autismo: è tra le sei tappe del Sentiero Blu

Ci sarà anche Fucecchio tra le sei tappe del Sentiero Blu, il cammino promosso dalla Fondazione Opera Santa Rita per sensibilizzare sul tema dell’autismo e coinvolgere territori e comunità. Dal 28 marzo al 2 aprile l'iniziativa attraverserà diversi Comuni toscani, lungo un percorso che alterna trekking e tratti in bicicletta, con incontri istituzionali, momenti culturali e occasioni di condivisione.

L'arrivo a Fucecchio è previsto per martedì 31 marzo, terza tappa del cammino, alle ore 9 in piazza Montanelli: ad attendere la delegazione sarà presente la sindaca Emma Donnini per portare i saluti dell'amministrazione comunale, accompagnata da docenti e studenti dell'Istituto Comprensivo Fucecchio e dell'istituto superiore “Arturo Checchi”. Parteciperanno, inoltre, i ragazzi e le ragazze della Casa di Ventignano, gestita dalla Cooperativa Sociale Colori. Dopo l'accoglienza e i saluti, la delegazione si recherà presso il palazzo comunale accompagnata dal cantautore fucecchiese Giulio Wilson, di cui intonerà il pezzo rivisitato "Vale la pena": qui, nella sala consiliare, sarà proiettato un video legato all'iniziativa e ci sarà spazio per un momento di confronto sul progetto, per poi proseguire il cammino fino a San Miniato insieme al Nucleo di Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri di Fucecchio.

“Una bellissima iniziativa alla quale siamo orgogliosi di partecipare – commenta la sindaca Donnini -. Un'esperienza che unisce partecipazione ed inclusione, un momento di incontro per porre l’attenzione sulle necessità e sui diritti delle persone con bisogni speciali al fine di garantire loro pari opportunità, promuovendone l'emancipazione”.

Il cammino partirà sabato 28 marzo con la prima tappa da Caprona a Cascina, per proseguire domenica 29 da Cascina a Buti, lunedì 30 da San Ginese di Compito ad Altopascio, martedì 31 da Fucecchio a San Miniato, mercoledì 1 aprile da Coiano a Gambassi Terme, fino a terminare giovedì 2 aprile con un evento finale presso il Palazzo del Pegaso a Firenze, in occasione della Giornata internazionale per la consapevolezza sull’autismo.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa