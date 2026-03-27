Funicolare di Certaldo aperta a Pasqua: Terra di Valdelsa plaude all'intervento dell'Amministrazione

L’associazione Terra di Valdelsa esprime profonda soddisfazione per la risoluzione della problematica relativa alla funicolare di Certaldo, che resterà regolarmente aperta senza interruzioni durante le imminenti festività pasquali.

"Fin dall'anno scorso avevamo sollecitato una risoluzione al problema della chiusura della funicolare e avanzato una richiesta di intervento. Quando abbiamo appreso che Autolinee Toscane intendeva chiudere il servizio anche quest'anno, ci siamo allarmati e adoperati per la ricerca di una soluzione. L’Amministrazione Comunale si è attivata con concretezza per scongiurare una chiusura che avrebbe rappresentato un disagio per i residenti, turisti e una mancata produttività per le imprese del castello, peraltro in uno dei periodi di massima affluenza turistica dell'anno -. Questo è quanto fa sapere la presidente dell'Associazione Terra di Valdelsa Elisabetta Bardi che prosegue - Il dialogo e il confronto costruttivo portano sempre a soluzioni concrete per il territorio, quando le segnalazioni dei cittadini e delle realtà associative trovano ascolto nelle istituzioni, il risultato è un beneficio diretto per tutta la comunità".

Un ringraziamento particolare va al Sindaco Giovanni Campatelli e al Vicesindaco Simone Scardigli che ricopre anche l'importante ruolo di Assessore al Turismo e alle Attività Produttive, per aver preso a cuore la questione e aver sollecitato con successo la continuità del servizio.

Garantire l’accesso agevole a Certaldo Alto durante il weekend di Pasqua è un segnale di attenzione fondamentale verso il decoro urbano e la valorizzazione del nostro patrimonio storico e commerciale.

Fonte: Terra di Valdelsa Aps - Ufficio Stampa

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