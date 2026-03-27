Furto in abitazione in Garfagnana la scorsa estate, identificato e denunciato l’autore

È stato identificato dai Carabinieri della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana il presunto autore di un furto in abitazione avvenuto la scorsa estate nel comune di Piazza al Serchio. L’uomo, residente in Piemonte e già noto alle forze dell’ordine, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Lucca.

I fatti risalgono allo scorso agosto, quando ignoti avevano preso di mira un’abitazione, sottraendo denaro contante. Un episodio che aveva suscitato forte preoccupazione nella comunità locale, dove simili reati risultano poco frequenti anche per la conformazione del territorio e l’intensa attività di controllo svolta dai militari.

Determinante si è rivelata la collaborazione tra i reparti dell’Arma: le indagini sono state condotte dai Carabinieri della Stazione di Piazza al Serchio, con il supporto del Nucleo Operativo di Castelnuovo di Garfagnana e della Stazione di Gramolazzo. Gli accertamenti hanno permesso di risalire al presunto responsabile, che avrebbe agito con un complice tuttora non identificato.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avrebbero operato in maniera organizzata utilizzando un motociclo con targa falsa. Il mezzo era stato intercettato subito dopo il colpo, ma i malviventi erano riusciti a fuggire a piedi nei boschi, facendo perdere le proprie tracce.

Le attività investigative hanno inoltre portato alla denuncia per favoreggiamento personale di un 66enne residente a Genova, con precedenti, ritenuto colui che avrebbe messo a disposizione il motociclo utilizzato per il furto. Secondo i Carabinieri, l’intervento tempestivo avrebbe contribuito a prevenire ulteriori episodi criminosi nell’area dell’alta Garfagnana.

Notizie correlate