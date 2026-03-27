In vendita la sede della polizia municipale di Empoli in via Cavour

La sede del comando di Empoli della polizia municipale in via Cavour, 79, è inserita nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2026-2028. Ciò significa che l'amministrazione comunale è interessata a vendere l'immobile in vista del trasferimento del corpo empolese della polizia municipale dell'Unione dei Comuni nell'immobile ex Poste di via Palestro, dove oggi trova sede anche la biglietteria bus.

Per questo è stato emanato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse all’acquisto dell'immobile su citato con uffici pubblici e autorimessa. Il prezzo a base d'asta è di 900mila euro oltre IVA.

Il presente avviso ha carattere esplorativo ed è finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di interesse. Ai soggetti che parteciperanno sarà successivamente inviata lettera di invito per la partecipazione alla procedura di gara negoziata, che si svolgerà con il criterio del miglior prezzo rispetto alla base d’asta.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire tramite PEC all’indirizzo: comune.empoli@postacert.toscana.it. entro le ore 12 del 24 aprile 2026 con oggetto: "Avviso esplorativo – Manifestazione di interesse – Immobile comunale in dismissione – Lotto 1 Scheda 31".

"Il progetto della nuova sede della polizia municipale in via Palestro - commenta il sindaco Alessio Mantellassi - nasce con l'idea di dare innanzitutto spazi adeguati alle donne e agli uomini che lavorano nella municipale. Agenti che stanno aumentando in numero grazie all'impegno dell'Unione e grazie al progetto dei vigili di prossimità. Il trasferimento inoltre porterà la municipale in un'area sensibile come quella della zona stazione. Per farlo, abbiamo deciso di inserire il vecchio immobile di via Cavour nel Piano Alienazioni e in questi giorni sarà possibile presentare domanda per la manifestazione di interesse. Contiamo di poter chiudere la trattativa nei tempi tecnici previsti così da accelerare anche sul versante dell'allestimento in via Palestro".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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