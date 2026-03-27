Intitolazione scuola a Giovanna Salvadori, Sinistra Italiana Empoli: "Molto orgogliosi"

"Giovanna Salvadori, da oggi, sarà anche il nome di una scuola, la scuola dell'infanzia Val Gardena. Le bambine e i bambini e i loro genitori, quando parleranno della Salvadori, forse non sapendolo ma a questo servono queste cose, staranno rammentando una delle personalità più illustri della nostra città". Così la segreteria Sinistra Italiana Empoli, Circolo Mori-Salvadori, commenta in una nota l'intitolazione a Giovanna Salvadori della scuola dell'infanzia empolese, avvenuta nei giorni scorsi.

"Giovanna Salvadori: donna, comunista, di umili origini, ma con grinta e coraggio da vendere, nel 1966, quando questi temi erano perlopiù sconosciuti, ha iniziato a creare il solco nel quale, anche successivamente, si è inscritto e ha dato frutti superbi, il percorso di creazione e moltiplicazione dei servizi che nella nostra città sono da sempre un fiore all'occhiello. Giovanna era donna, la prima donna assessore, in tempi in cui per le donne era tutto dannatamente più faticoso, e forse questo, l'essere donna, Giovanna Salvadori lo paga in termini di notorietà, ma siamo certi possa essere annoverata, senza tema di smentita, tra le più importanti figure della politica amministrativa di Empoli dal dopoguerra in poi.

Giovanna ha ricoperto anche altri incarichi politici con la solita vigoria e lungimiranza e come cittadini dobbiamo esserle grati, come siamo, al Sindaco di quegli anni, quel Mario Assirelli, una sorta di mito laico, che non a caso la volle al suo fianco. Come circolo di Sinistra Italiana, a lei intitolato assieme ad Abdon Mori, leggiamo come un passaggio di testimone significativo la presenza oggi, nel ruolo analogo, della nostra assessora Maria Grazia Pasqualetti che di questo lungo percorso di crescita nel campo dei servizi alle bambine e ai bambini, fino a ieri è stata parte determinarne come educatrice e oggi è alla guida dell'assessorato. Vogliamo vedere come chiusura di un cerchio, dal quale ripartire, e non certo fermarci, proprio Grazia ed è stato bello vederla alzare il velo sulla targa che ricorda Giovanna.

Di questa intitolazione - concludono da Sinistra Italiana Empoli, Circolo Mori-Salvadori - ringraziamo il Sindaco e tutta la giunta. La famiglia di Giovanna era presente, e tra i famigliari anche il nipote, consigliere comunale AVS e iscritto a sinistra Italiana, che deve essere orgoglioso di quanto fatto dalla nonna per la città. Noi del circolo Sinistra Italiana, Mori Salvadori, siamo molto orgogliosi".

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