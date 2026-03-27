L'assessore regionale al lavoro e all'innovazione tecnologica Alberto Lenzi in visita a Fucecchio

Stamani (27 marzo) l'assessore regionale al lavoro e all'innovazione tecnologica Alberto Lenzi ha visitato Fucecchio, accompagnato dalla sindaca Emma Donnini, dal vicesindaco Fabio Gargani e dagli assessori Alberto Cafaro, Sabrina Mazzei e Marco Padovani. L'assessore ha iniziato la mattinata visitando la cooperativa Sinergic@, la realtà che sta dietro la felice storia degli Ortolani Coraggiosi di Ventignano (San Pierino). Qui Lenzi e Donnini hanno potuto visionare come funziona il processo di inclusione sociale tramite il lavoro della terra, che poi porta a raccogliere i risultati (frutta, verdura e non solo) che vengono successivamente venduti in molti punti della zona del cuoio e dell'Empolese. La cooperativa sostiene una serie di ragazzi con disabilità e da sempre ha un posto nel cuore della società civile fucecchiese. Dopo la tappa a San Pierino, l'assessore ha raggiunto l'Informagiovani, che fa parte della Rete InformaGiovani del Valdarno Inferiore.

Insieme alle sindache Emma Donnini e Simona Rossetti, alla dott.ssa Monica Becattelli dirigente di ARTI Toscana, alla dott.ssa Micaela Rodriguez responsabile dei Centri per l'Impiego Empolese-Valdelsa, l'assessore regionale ha fatto un focus sul tema giovani e lavoro, prendendo spunto dai dati presentati dai tecnici del servizio che hanno raccontato la storia dell'integrazione tra la Rete dei Servizi InformaGiovani del Valdano Inferiore con i servizi per l'impiego, evidenziando quanto le sinergie create negli anni abbia portato a sviluppare servizi, progetti e iniziative di qualità nel nostro territorio.

Dalle attività di orientamento rivolte ai ragazzi, che rappresentano un sostegno anche per le famiglie nei momenti di passaggio e di scelta dei figli, alle politiche attive del lavoro, ai servizi del Punto di Facilitazione digitale, il Centro di Fucecchio rappresenta uno dei modelli di servizio integrato in cui si riesce a rispondere ai cittadini in maniera più puntuale e adeguata ai loro bisogni.

“Quella di oggi a Fucecchio – sottolinea l'assessore regionale Lenzi - è una visita che racconta bene cosa intendiamo per politiche del lavoro: mettere al centro le persone. Esperienze come Sinergic@ e gli Ortolani Coraggiosi dimostrano che inclusione e lavoro possono creare opportunità reali. Allo stesso tempo, il modello integrato tra Informagiovani, Arti e Punto Digitale Facile è una buona pratica che unisce orientamento, formazione e servizi per l’impiego. È su questa integrazione che dobbiamo investire, anche per accompagnare i giovani – insieme alle famiglie – nelle scelte future, segnate sempre più dall’impatto del digitale e dell’intelligenza artificiale. Fucecchio può essere un laboratorio importante per costruire risposte concrete alle sfide del lavoro dei prossimi anni.”

“Ringrazio l'assessore Lenzi per aver recepito positivamente il nostro invito – aggiunge la sindaca Donnini – a visitare due importanti realtà fucecchiesi: prima gli Ortolani Coraggiosi e poi il servizio Informagiovani & Centro per L'Impiego. La sua presenza dimostra quanto sia importante la collaborazione fra enti e istituzioni quando dobbiamo lavorare per offrire risposte di qualità all'utenza, perchè servizi come questi sono fondamentali per un giusto orientamento e per un adeguato inserimento lavorativo. Voglio ringraziare anche la sindaca di Cerreto Guidi Simona Rossetti, con la quale condividiamo un servizio così importante come il centro per l'impiego, per Fucecchio e per Cerreto Guidi”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa