L’Use Rosa Scotti in campo a Viterbo per l'ultima trasferta della stagione

E’ l’ultima trasferta della stagione regolare ed è una gara ricca di insidie. Domenica alle 18 l’Use Rosa Scotti sarà in campo a Viterbo con la voglia di cercare l’ingresso fra le prime quattro della classifica e con la consapevolezza che, per farlo, servirà una gran partita.

“E’ una gara ricca di insidie – attacca coach Alessio Cioni – la prima difficoltà è soprattutto mentale perché dovremo essere brave a ritrovare la giusta concentrazione dopo una gara ad alti livelli come quella con Livorno. Il tutto senza guardare la classifica e snobbare Viterbo che gioca la partita della vita. La squadra laziale è reduce dalla vittoria a Giussano ma, per questioni di classifica avulsa, ha bisogno di vincere per non retrocedere. Quindi aspettiamoci una squadra che si gioca il tutto per tutto, che non ha niente da perdere, che a livello di energie emotive è ai massimi livelli e che, dal girone di ritorno, ha cambiato marcia agguantando Giussano. Sarà molto difficile e dovremo impattare la loro energia. Non potremo abbassare la guardia e servirà l’apporto da parte di tutte”.

La gara di Viterbo precede quella del venerdì successivo in casa con il fanalino di coda Salerno, dopodichè si saprà la posizione finale e chi sarà l’avversario dei playoff. Al momento la corsa per arrivare terza o quarta è un discorso a tre fra la Scotti, Galli San Giovanni Valdarno e Torino che domenica riposa. A dirigere la partita saranno Del Gaudio di Massa di Somma e Tommasi di Veroli. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina facebook della società laziale.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa