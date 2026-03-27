Maltrattamenti in famiglia a Santa Croce sull’Arno, arrestato 35enne

I Carabinieri della Stazione di Santa Croce sull’Arno, nel territorio della Compagnia di San Miniato, hanno arrestato nel pomeriggio del 26 marzo un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine, colto in flagranza di reato con l’accusa di maltrattamenti contro familiari e conviventi, aggravati da minacce di morte.

L’intervento dei militari rappresenta l’esito di una lunga attività di monitoraggio su una situazione familiare segnata da una crescente spirale di violenza iniziata nel 2021. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe sottoposto la madre e il convivente di lei a reiterate vessazioni, alternando minacce e aggressioni fisiche – tra cui spinte e strattonamenti – spesso finalizzate a ottenere denaro.

Le condotte violente sarebbero sfociate anche nel danneggiamento di arredi e oggetti all’interno dell’abitazione, contribuendo a creare un clima di forte tensione e paura. L’episodio decisivo si è verificato quando il 35enne, appreso che la madre era stata convocata in caserma per rendere testimonianza su delega dell’Autorità giudiziaria in merito ai suoi comportamenti, si è appostato nei pressi dell’abitazione in attesa del rientro della donna.

L’immediato intervento dei Carabinieri ha consentito di bloccare l’uomo e procedere all’arresto, ponendo fine a una situazione che, secondo gli investigatori, presentava un concreto rischio di ulteriore aggravamento