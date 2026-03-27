Manutenzioni, strade, verde pubblico e servizi scolastici a Montespertoli

Il mese di marzo ha visto i dipendenti comunali impegnati su più fronti: dalla manutenzione ordinaria delle strade alle potature del verde pubblico, dai lavori nelle scuole alla gestione dei servizi di trasporto scolastico, fino al supporto logistico per le consultazioni elettorali. Un'attività intensa e capillare che ha coinvolto l'intero territorio comunale

Le operazioni di manutenzione stradale hanno rappresentato il filo conduttore dell'intero mese. Le squadre operative hanno lavorato in via Mandorli, via Montelupo, via Ripa, via Castiglioni e via Virginio per il rifacimento di fossette e sbanchinature, la pulizia e sboccatura delle chiaviche e la chiusura di buche con bitume a freddo. In via Mandorli, nella seconda metà del mese, i lavori si sono concentrati sul rifacimento di risanamenti stradali e sulla posa di nuova tubazione per il rifacimento di una chiavica.

Non sono mancati gli interventi puntuali di ripristino: in via Gramsci è stata ripristinata una zanella in autobloccanti, in piazza Caduti nei Lager sono stati riparati gli autobloccanti, in via Virginio è stata sistemata la rotatoria e in largo Rossi è stata ripristinata una cimasa. La pulizia delle caditoie stradali, effettuata con autospurgo, ha interessato più zone del paese, garantendo il corretto deflusso delle acque. Procederà ancora, nelle prossime settimane, la pulizia di oltre 100 caditoie in tutto il territorio comunale.

La cura del verde pubblico ha visto interventi in più siti. Le potature degli olivi hanno interessato la Scuola Fucini e la Scuola Montalcini. Il giardino Formentano ha invece ospitato un'importante operazione di messa a dimora dedicata ai nuovi nati nel 2023: nelle settimane centrali e finali del mese, le squadre hanno posizionato i teli pacciamanti, preparato il terreno e messo a dimora le piantine regalate dai Carabinieri forestali. Sono proseguiti anche gli interventi di taglio del prato presso il Nido l'Aquilone.

Numerosi gli interventi negli edifici di proprietà comunale. Alla scuola Fucini sono state riparate porte, sistemate le chiusure dei bagni e ripristinato il sostegno della copertura dell'aula all'aperto. Alla scuola Montalcini è stata completata la collocazione di protezioni ai lavelli nelle aule. Alla scuola Machiavelli è stato ripristinato una parte di intonaco del muro del giardino. Il palazzo comunale è invece stato interessato da lavori di falegnameria sulle persiane. Sono stati eseguiti inoltre: il ripristino dello scalino in marmo all'ingresso, la sostituzione dei water nei bagni pubblici di piazza Caduti nei Lager e la sistemazione di formelle danneggiate. In biblioteca è stato effettuato un intervento con autospurgo per la stasatura della fossa biologica, mentre alla scuola Montalcini è stata riparata la recinzione e rimossa la segnaletica provvisoria. Il Nido l'Aquilone ha ricevuto la consegna di un nuovo tavolo e il ripristino dei parapedonali in via Garibaldi ha completato il quadro degli interventi agli arredi urbani.

Marzo è stato anche il mese delle consultazioni elettorali. Il personale comunale ha contribuito all'organizzazione logistica prima della domenica del 15 marzo con l’inaugurazione della nuova sede della P.A. Croce d’oro, con la preparazione e collocazione di transenne, la posa di divieti di sosta mobili in più vie del paese e il servizio di mercato in piazza del Popolo. Poi, nei giorni successivi, le squadre hanno provveduto al montaggio e smontaggio dei seggi elettorali nelle frazioni, collaborando con la cooperativa incaricata.

Commenta così il vicesindaco Marco Pierini, assessore ai lavori pubblici: “Marzo è stato il primo mese in cui abbiamo potuto concentrare le energie sulle manutenzioni all’aperto, dopo due mesi di maltempo diffuso all’inizio del 2026. Ringrazio il personale dell’ente che ha lavorato molto per dare risposte ai tanti bisogni del territorio e desidero comunicare alla cittadinanza che questa primavera lavoreremo con ulteriore attenzione e dedizione alla manutenzione delle strade di campagna. Conclusa via Mandorli passeremo a via della Leccia e via Coeli Aula, con due squadre in contemporanea su entrambe le vie, e ci sposteremo successivamente a Tresanti e Voltiggiano, Paterno, Bignola e Cellole”.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa