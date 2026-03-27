Marco Masini sul palco di Pistoia con il Live Tour 2026

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2026 insieme a Fedez con il brano 'Male Necessario' e aver lanciato il suo ultimo progetto discografico 'Perfetto Imperfetto' lo scorso 6 marzo, Marco Masini torna sui palcoscenici italiani con il 'Marco Masini - Live 2026'.

Il tour farà tappa a Pistoia, all'interno della sezione Storytellers del Pistoia Blues, il 2 luglio. L'evento è in collaborazione con il Comune di Pistoia, Associazione Bluesin e LEG Live Emotion Group. I biglietti sono già disponibili dalle 18.00 di oggi su Ticketone e Ticketmaster.

Sul palco, Masini ripercorrerà i brani che hanno segnato oltre 35 anni di carriera nella musica italiana e, per la prima volta, presenterà live alcuni pezzi del nuovo album 'Perfetto Imperfetto.