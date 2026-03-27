Dà in escandescenze in ospedale a Empoli e morde un infermiere

Un nuovo episodio di aggressione al personale sanitario si è registrato a Empoli al pronto soccorso. Una paziente ha dato in escandescenze e ha morso un infermiere al braccio.

Come riporta La Nazione, tra martedì 24 e mercoledì 25 marzo una donna di circa quaranta anni con problemi di tossicodipendenza è stata portata in ospedale in stato di agitazione. Dopo una nottata tranquilla, si è risvegliata e ha iniziato a inveire e dimenarsi, tanto che il personale ha dovuto chiamare la guardia giurata.

Sono state attivate anche le forze dell'ordine, dato che nel tentativo di divincolarsi la donna avrebbe dato un morso a un infermiere. Nonostante l'arrivo dei carabinieri, i problemi sono continuati. I militari hanno poi portato via la donna.

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