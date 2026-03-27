Palazzo Leggenda e Biblioteca si preparano per gli eventi di aprile

La nuova programmazione culturale del mese di aprile con tante attività organizzate negli spazi della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli (via Cavour, 36) e a Palazzo Leggenda (via Paladini), è pronta per essere vissuta ed è visibile (come sempre) anche sul sito Internet della biblioteca.

Alla ‘Fucini’ si parte con le iniziative nell’ambito del ciclo “Civico 0. La biblioteca è casa” che vedrà un focus sulla rassegna denominata ‘Empolichescrive’. Primo appuntamento (in biblioteca) il 3 aprile 2026, alle 17 con Mario Ragionieri che presenterà due libri: Strategie e tattiche nella Roma imperiale e La fine dell’Impero d’Occidente (PAB editore, 2026). L’ingresso è libero.

I LIBRI - Strategie e tattiche nella Roma imperiale, scopri le strategie e le tattiche che hanno contraddistinto l’impero più potente della storia. Un viaggio affascinante nel cuore della guerra romana, tra battaglie epiche e manovre militari geniali. La loro capacità di adattarsi, innovare e sfruttare ogni risorsa a disposizione ha portato la conquista di territori e il consolidamento del potere per centinaia di anni. Conoscere le strategie romane significa capire le radici di molte delle tattiche che ancora oggi influenzano il modo in cui si combatte e si governa. Non è solo un viaggio nel passato, ma un’opportunità per scoprire come il coraggio e l’ingegno possono cambiare il corso della storia.

La fine dell’Impero d’Occidente racconta il mito della caduta improvvisa finalmente smontato.

La caduta dell’Impero Romano d’Occidente non fu un crollo improvviso, né il semplice epilogo del 476 d.C. con la deposizione di Romolo Augustolo. Fu, piuttosto, la conclusione di un lungo e silenzioso logoramento. Questo saggio smonta i luoghi comuni tramandati nei secoli e riapre il dibattito sulle vere cause della fine di Roma. L’arrivo di Unni, Goti e altri popoli all’interno dei confini imperiali, le guerre incessanti, le usurpazioni di potere, le crisi economiche e l’incapacità di sostenere un esercito adeguato: ogni elemento contribuì a erodere lentamente la romanitas. Territori perduti anno dopo anno, autorità sempre più fragile, istituzioni incapaci di reagire: l’Impero non cadde in un giorno, ma si spense lentamente, consumato dall’interno e dall’esterno.

Romolo Augustolo non fu l’inizio della fine, ma soltanto l’ultimo atto di una storia già scritta. Questo libro illumina il percorso che condusse Roma, un tempo eterna, verso un tramonto inevitabile.

L’AUTORE - Mario Ragionieri (classe 1953), laureato in Scienze Politiche, è un esperto di storia italiana e analista delle dinamiche socio-politiche del Novecento. Ha pubblicato saggi su intrighi di potere, retroscena storici e deviazioni capaci di influenzare i destini nazionali. Autore prolifico, affianca alla saggistica una riuscita produzione di thriller storici e narrativa gialla.

Ed arriviamo in via Paladini nei bellissimi spazi di Palazzo Leggenda. I primi appuntamenti di aprile sono con le letture fantastiche nella Torre delle storie. Mercoledì 1 aprile, alle 17, Pesce d’aprile! Un’ora del racconto piena di scherzi buffi e storie sorprendenti… tra pesci birichini e risate contagiose. Da 3 a 7 anni.

Giovedì 2 aprile, alle 17, spazio al laboratorio di creatività giocando: Giochiamo a…Dixit, Bonsai, exploding kittens! Tanti nuovi giochi e tante occasioni per conoscere nuovi amici. Da 8 a 12 anni con prenotazione. Ed arriviamo a venerdì 3 aprile, alle 17, con Dal Libro al Fare e Lo strano uovo.

Dopo aver letto Lo strano uovo di Emily Gravett, i partecipanti si trasformeranno in piccoli esploratori e un po’ scienziati. Costruiranno insieme un misterioso uovo, ma nessuno saprà cosa ci sarà dentro fino all’ultimo momento, proprio come nella storia. Da 2 a 6 anni. Prenotazione consigliata.

Sabato 4 aprile, doppio appuntamento: alle 10.30, Nati per leggere a Palazzo Leggenda, Baby M-Assaggi. Un momento speciale per avvicinarsi ai libri fin dai primi mesi di vita. Questa mattina, attraverso immagini, suoni e voci espressive, le bambine e i bambini andranno alla scoperta di faccine felici, tristi, stupite e coccolose. Si chiamano emozioni. Da 6 a 18 mesi. Prenotazione consigliata.

Alle 16.30 (di sabato 4 aprile), Una torre di storie… in lingua con Once upon a story… Peter Rabbit Up & Away! Tra story time e giochi in inglese, sarà un viaggio nelle avventure di Peter Rabbit imparando anche nuove parole divertendosi. E per concludere, un laboratorio creativo a tema… let’s hop into English. Da 5 a 10 anni.

Prenotazione consigliata.

Informazioni e prenotazioni: Palazzo Leggenda, via Paladini snc, Empoli (FI), 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

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