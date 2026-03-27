Parte il ciclo di conferenze a “150 anni di telefonia” alla Cittadella Galileiana

Prende il via il programma di conferenze organizzato nell’ambito della mostra “150 anni di telefonia”, allestita nei locali della Cittadella Galileiana (padiglione C1, via Nicola Pisano 12) e visitabile dallo scorso 17 marzo. Tre appuntamenti, in programma tra fine marzo e metà aprile, accompagneranno il pubblico in un percorso di approfondimento dedicato all’evoluzione delle telecomunicazioni, con la partecipazione di esperti del settore. L’esposizione, organizzata dal Circolo Filatelico Numismatico Iconografico Pisano con il patrocinio di Comune di Pisa, Provincia di Pisa, Università di Pisa e Marconi Labs Coltano, e curata da Marcello Cecconi, celebra il 150° anniversario del primo telefono brevettato da Alexander Graham Bell, con un focus speciale dedicato ai 50 anni della prima scheda telefonica. L’ingresso, sia alla mostra che agli incontri, è libero.

Il ciclo di conferenze si apre sabato 28 marzo alle ore 11 con l’incontro “Pisa: dove nasce il futuro”, tenuto da Filippo Giannetti, professore associato di Ingegneria delle telecomunicazioni. Si prosegue giovedì 2 aprile alle ore 11 con “La trasformazione delle telecomunicazioni: dalle reti a pacchetto all'intelligenza artificiale in rete”, a cura di Stefano Giordano, professore ordinario di Ingegneria delle telecomunicazioni. Sempre alle ore 11, l’ultimo appuntamento è sabato 18 aprile, in occasione dell’ultimo giorno di apertura della mostra, con la conferenza “L’evoluzione verso le moderne telecomunicazioni: la fibra ottica, il 5G, l’intelligenza artificiale, il cloud, la cybersecurity e l’internet delle cose”. Interverrà l’ingegnere Alessandro Bettini, esperto di telecomunicazioni ed ex dirigente Tim.

La mostra. A ingresso gratuito, è aperta tutti i giorni fino al 18 aprile con orario 9.30-13.00 e 15.30-19.00. I visitatori potranno ammirare materiali d’epoca, documenti originali, gadget e installazioni interattive, in un itinerario che ripercorre le principali invenzioni e i protagonisti che hanno segnato l’evoluzione della telefonia. Il percorso espositivo è suddiviso in diverse sezioni tematiche: gli inventori; i concessionari precursori (1881–1925); la telefonia a Pisa dal 1884; la radiotelefonia a Pisa con le sperimentazioni di Guglielmo Marconi a Coltano; la moneta telefonica pubblica; le concessionarie “zone” dal 1925; la SIP, Telecom Italia, TIM e FiberCop; gli strumenti e gli attrezzi; le centrali, i selettori e i relè; i telefoni; la biblioteca telefonica; i gadget; la pubblicità; le musiche e i suoni della telefonia. L’esposizione offre anche un’importante opportunità didattica per le scuole. Le classi potranno conoscere la storia della tecnologia e della comunicazione attraverso oggetti, strumenti, giochi e attività pratiche. Per informazioni e prenotazioni: Marcello Cecconi – cecconi1941@gmail.com – tel. 349 4018852.

L’iniziativa è la quarta tappa di un ciclo di mostre realizzato in collaborazione con il Comune di Pisa e avviato nella primavera del 2024 con una rassegna dedicata ai primi 140 anni della prima società telefonica pisana. A questa sono seguite, nell’ottobre dello stesso anno, un’esposizione sulla storia della Teti (Società Telefonica Tirrena) nel centenario della sua costituzione e la “Mostra storica della telefonia in Italia”, dedicata a tre secoli di sviluppo delle telecomunicazioni.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa