Piero 'Parsifal' presenta il suo brano 'Libero' da Bonistalli Musica nella giornata per la consapevolezza sull'autismo

C’è chi trova nella musica un mestiere, chi un sogno, e chi una vera forma di espressione personale. Per Piero Shehu Kuqo, in arte Parsifal, la musica è soprattutto un linguaggio emotivo: "Mi aiuta tanto a sfogarmi", racconta durante l'intervista a Radio Lady, riassumendo in poche parole il senso profondo del suo percorso artistico.

E annuncia un concerto-presentazione il 1 aprile, per la Giornata Mondiale della consapevolezza sull'Autismo, alle ore 11 da Bonistalli Musica a Empoli: proprio allora presenterà il suo brano "Libero".

Il cantautore, attivo ormai da quasi un decennio, può già contare su una produzione significativa: quattro album all’attivo e numerosi concerti dal vivo. Tra le sue opere più rappresentative spicca “Esistenza astratta”, pubblicato nel 2022, un lavoro nato nel periodo post-pandemico e disponibile in più versioni, anche in vinile. L’album contiene sei brani, tra cui una cover di un grande classico della musica italiana, confermando una sensibilità artistica che guarda tanto al presente quanto alla tradizione.

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A raccontare le radici di questo talento è anche chi lo ha visto crescere, come l’ex insegnante Sabrina, che ai microfoni di Cristina Ferniani e Freddy Lavezzo ricorda un ragazzo "sempre predisposto per la musica e per le lingue straniere, con un grande orecchio e una capacità naturale di apprendere". Un’attenzione che già negli anni scolastici lasciava intuire una vocazione destinata a consolidarsi nel tempo.

Le influenze musicali di Parsifal rivelano un panorama ricco e variegato: "Dagli artisti italiani più iconici fino ai grandi nomi internazionali". Un mosaico di ispirazioni che si riflette nei testi, spesso incentrati su esperienze personali e momenti di difficoltà superati attraverso la forza emotiva della musica.

Dietro ogni progetto musicale c’è sempre una squadra. Parsifal non fa eccezione: la sua band conta numerosi musicisti e collaboratori, tra cui arrangiatori e insegnanti che lo accompagnano nel percorso creativo. Per il concerto previsto il 3 maggio, ad esempio, saranno presenti ospiti speciali e un organico complessivo di circa dieci elementi, segno di una crescita artistica sempre più strutturata.

ra i momenti significativi della sua carriera, il musicista ricorda anche "una vittoria ottenuta nel 2018 durante un concorso musicale teatrale", esperienza che "ha contribuito a rafforzare la fiducia nel proprio cammino artistico".

Il calendario dei prossimi mesi si annuncia fitto di appuntamenti. Il 1° aprile, alle ore 11:30, Parsifal presenterà la sua musica durante un instore, anticipando una serie di eventi legati alla Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo del 2 aprile, occasione alla quale l’artista è particolarmente legato.

Successivamente, il 3 maggio, salirà nuovamente sul palco con un concerto aperto al pubblico, dove presenterà anche nuovi brani inediti. Un ulteriore evento è previsto per il periodo autunnale, a conferma di una stagione musicale intensa e ricca di novità.

Guardando avanti, Parsifal continua a lavorare su nuovi progetti e composizioni. La sua carriera, già consolidata da anni di attività dal vivo e produzioni discografiche, appare oggi in piena evoluzione.

E mentre il pubblico attende i prossimi appuntamenti, resta chiaro un messaggio: la musica, per Parsifal, non è solo arte, ma una strada per raccontare se stessi e affrontare le sfide della vita con coraggio e creatività.

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