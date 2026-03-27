'REAlizza il futuro': corsi di apprendimento permanente nelle biblioteche REA.net

Prende il via il progetto “REAlizza il futuro – Apprendimento permanente nelle biblioteche REA.net”, un’iniziativa dedicata alla promozione dell’educazione permanente rivolta ai cittadini maggiorenni residenti nel territorio della rete documentaria.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra le tredici biblioteche aderenti alla rete REA.net e prevede un’offerta formativa articolata, con corsi e attività pensati per favorire l’apprendimento continuo, l’aggiornamento delle competenze e la partecipazione attiva alla vita culturale.

L’iniziativa è finanziata dalla Regione Toscana nell’ambito del PR FSE+ Toscana 2021-2027 – “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”, Attività PAD 2.f.10 “Giovani e adulti in-formati”, dedicata agli interventi di educazione permanente non formale per la popolazione adulta, realizzati dalle reti documentarie locali per il triennio 2024-2026.

Nel Comune di Certaldo, i corsi si svolgeranno nei mesi di aprile, maggio e giugno.

La programmazione dettagliata è disponibile nella locandina allegata.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Biblioteca comunale “B. Ciari” ai numeri 0571 661252 / 0571 661253 oppure scrivere all’indirizzo email biblioteca@comune.certaldo.fi.it

L’intero calendario delle attività promosse dalla rete REA.net è consultabile online all’indirizzo: http://reanet.empolese- valdelsa.it/index.php/tutti- gli-eventi/1814-1-2-3-pronti- ad-imparare

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa