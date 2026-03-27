Referendum, vince il No: assemblea aperta con PD Castelfiorentino

Il Partito democratico di Castelfiorentino festeggia forte di un netto 63,11% ma non si ferma e chiama a raccolta iscritti/e, simpatizzanti e l'intera cittadinanza per un'assemblea aperta lunedì 30 marzo alle 21.15 al circolo Bastione per discutere sul tema “Una giustizia che aiuti davvero cittadini e imprese”. Sarà l'occasione per analizzare il voto, ma soprattutto per discutere di proposte concrete per riformare un settore cruciale per la vita economica e sociale del Paese. Interverranno la sindaca Francesca Giannì, il senatore e vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali Dario Parrini e l'avvocato Lorenzo Tombelli.

A lanciare l'iniziativa è il segretario del PD di Castelfiorentino, Gabriele Romei, che inquadra così il momento politico:

«Siamo profondamente orgogliosi della risposta della nostra comunità. Vedere ai seggi tanti giovani e persone che non andavano a votare da tempo è la vittoria più grande per la nostra Democrazia. Ringrazio ancora una volta i volontari, i rappresentanti di lista e i componenti dei seggi per il lavoro immenso. Ma questo straordinario risultato non è un punto di arrivo, è un punto di partenza. Ora dobbiamo rimettere al centro i problemi veri che affliggono quotidianamente cittadini e imprese nell'ambito della giustizia.

Questo Governo, negli ultimi quattro anni, ha prodotto solo dibattiti ideologici e scontri istituzionali, dando zero risposte sulle vere urgenze del Paese. Le nostre imprese sono bloccate dai tempi infiniti della giustizia civile, che frenano gli investimenti e la competitività. I cittadini si scontrano con tribunali sotto organico e una burocrazia che trasforma la richiesta di un diritto in un percorso a ostacoli infinito. Su tempi certi, tutela del credito per le aziende e accessibilità alla giustizia per le fasce più deboli, la destra ha fallito su tutta la linea.

È il momento di passare dalle parole ai fatti. Lunedì sera, insieme ai nostri relatori, vogliamo mettere in campo le proposte concrete del Partito Democratico. Vogliamo una Giustizia certa, rapida e che sia un servizio per la comunità, non un freno. Invitiamo tutte e tutti i cittadini a partecipare e a far sentire la propria voce».

L'appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa