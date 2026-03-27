Respira, posti ancora disponibili alla conferenza ‘Meditazione: filosofia e pratiche dal mediterraneo all'india’

Respira. Arte, natura, qualità della vita, entra nel vivo. Il secondo appuntamento della rassegna si terrà lunedì 30 marzo, alle 18, con ingresso gratuito, al Museo del Vetro di Empoli (via Ridolfi, 70).

Il vorticoso fluire degli eventi genera movimenti vorticosi nella mente, alimentando le "perturbazioni dell'animo". Della tendenza della psiche a lasciarsi "colorare" e strattonare dalle circostanze si erano accorte le antiche tradizioni filosofiche del mondo mediterraneo e asiatico, che per porre rimedio alla conseguente instabilità dei nostri stati mentali elaborarono diverse forme di meditazione. Questo incontro ne presenta alcune tra le più profonde, esigenti ed influenti, nella convinzione che sia utile riscoprirle e sperimentarle.

A cura di Luca Mori, filosofo e formatore.

Per prenotazioni: empolimusei@comune.empoli.fi.it oppure 0571 757067.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa