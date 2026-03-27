La mostra di Rothko arriva nelle biblioteche dei Comuni metropolitani

Dal 14 marzo al 23 agosto 2026, la Fondazione Palazzo Strozzi presenta una delle più importanti mostre mai dedicate a Mark Rothko (1903-1970), indiscusso maestro dell’arte moderna americana. A cura di Christopher Rothko ed Elena Geuna, Rothko a Firenze rappresenta un progetto unico, concepito appositamente per Palazzo Strozzi, per celebrare il legame speciale tra l’artista e Firenze.

Il percorso espositivo a Palazzo Strozzi permette di ripercorrere l’intera carriera di Rothko con oltre 70 opere provenienti da prestigiose collezioni private e dai più importanti musei internazionali, tra cui il Museum of Modern Art (MoMA) e il Metropolitan Museum of Art di New York, la Tate di Londra, il Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou di Parigi e la National Gallery of Art di Washington.

In occasione della mostra Palazzo Strozzi organizza un ciclo di presentazioni in sei biblioteche comunali di Firenze e in sette biblioteche della Città Metropolitana di Firenze (Bagno a Ripoli, Borgo San Lorenzo, Empoli, Lastra a Signa, Montespertoli, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci), per scoprire la biografia, le opere più significative e all’influenza dell’architettura e dell’arte europea nel lavoro del grande pittore americano.

Nelle biblioteche sarà inoltre possibile consultare e prendere in prestito il catalogo della mostra e una selezione di volumi legati ai temi dell’esposizione.

Le presentazioni sono a cura di Ludovica Sebregondi, Curatrice Fondazione Palazzo Strozzi, Martino Margheri, Progetti educativi e public program Fondazione Palazzo Strozzi e Giulia Barletta, educatrice museale.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria contattando la biblioteca di riferimento. Per la Biblioteca delle Oblate, attiva la prenotazione online.

FIRENZE

Giovedì 26 marzo ore 18 Biblioteca delle Oblate, Sala Sibilla Aleramo, via dell’Oriuolo 24

Martedì 31 marzo ore 17 Biblioteca Filippo Buonarroti, viale Alessandro Guidoni 188

Mercoledì 1° aprile ore 17 BiblioteCaNova Isolotto, via Chiusi 3/4

Giovedì 9 aprile ore 17 Biblioteca Mario Luzi, via Ugo Schiff 8

Venerdì 10 aprile ore 17 Biblioteca Villa Bandini, via del Paradiso 5

Giovedì 23 aprile ore 17 Biblioteca del Galluzzo, via Senese 206

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Giovedì 16 aprile ore 17.30 Biblioteca Comunale “Renato Fucini”, Via Cavour 36, Empoli

Giovedì 30 aprile 17.30 Biblioteca comunale, via Roma 37, San Casciano in Val di Pesa

Giovedì 7 maggio ore 18 Biblioteca Comunale, via Palmiro Togliatti 37, Lastra a Signa

Martedì 12 maggio ore 17.30 Biblioteca Comunale, via Sidney Sonnino 1, Montespertoli

Giovedì 14 maggio ore 17.30 Biblioteca Comunale, piazza Giuseppe Garibaldi 10, Borgo San Lorenzo

Martedì 19 maggio ore 17.30 Biblioteca di Scandicci, via Roma 38A, Scandicci

Giovedì 28 maggio ore 17.30 Biblioteca Comunale, via di Belmonte 38, Bagno a Ripoli

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

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