'Il Mondo a San Miniato': la città accoglie gli studenti internazionali di Intercultura AFS

Nel pomeriggio di sabato 28 marzo, la Città di San Miniato si trasformerà in un crocevia di culture in occasione della festa conclusiva della "Settimana di scambio" organizzata dai volontari di Intercultura AFS.

Studenti internazionali provenienti da Asia, Europa, Oceania e America, saranno accompagnati in un percorso alla scoperta delle bellezze storiche e paesaggistiche del territorio.

L’iniziativa vedrà la partecipazione attiva degli studenti delle scuole locali, dei volontari di Intercultura e delle famiglie ospitanti. A guidare i nuovi arrivati alla scoperta della città ci saranno anche dei "ciceroni" d’eccezione: gli studenti internazionali Natalia, Domingo, Arina e Guilherme provenienti da Polonia, Paraguay, Ucraina, Brasile, già accolti da famiglie e scuole del nostro territorio dal mese di settembre scorso.

L’evento non rappresenta solo un momento di accoglienza formale, ma una concreta opportunità di crescita per l’intera cittadinanza per riscoprire il valore della cittadinanza globale e dell'apertura verso l'altro, pilastri fondamentali per una comunità coesa e moderna.

In occasione dell’evento i Volontari del Centro Locale di Pisa saranno a disposizione di studenti e famiglie per far conoscere le opportunità che l’Intercultura AFS offre a tutti gli studenti.

L’Associazione Intercultura AFS

Fondata nel 1955, Intercultura è un'associazione di volontariato senza scopo di lucro che promuove il dialogo interculturale attraverso la mobilità studentesca internazionale. Nata nel 1915 come organizzazione umanitaria — Intercultura AFS organizza oggi scambi in oltre 60 Paesi, offrendo borse di studio e percorsi formativi per studenti e docenti, con l’obiettivo di costruire una cultura della pace e della comprensione globale.

Fonte: Ufficio stampa

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