Da Sanremo al Beat 2026, Sayf in concerto al festival empolese

Il Main Stage del Parco di Serravalle si prepara ad accogliere una delle voci più fresche, autentiche e incisive della nuova scena musicale italiana. Il Beat Festival è orgoglioso di annunciare Sayf, che si esibirà live il prossimo 4 settembre 2026, arricchendo ulteriormente la line-up della dodicesima edizione.

Sayf, all'anagrafe Adam Sayf Viacava, è il nuovo volto della scena urban e cantautorale genovese. Classe 1999, nato da madre tunisina e padre italiano, Sayf è riuscito a creare una cifra stilistica unica in cui convergono le sue doppie radici: un mix irresistibile di street rap, tradizione melodica italiana, suoni sudamericani e influenze arabe.

Dopo i primi passi mossi nei collettivi liguri, la svolta solista arriva con l'EP "Se Dio Vuole". Il grande pubblico lo scopre nell'estate del 2025 grazie alla hit "Sto bene al mare" (firmata insieme a Marco Mengoni e Rkomi) e alla collaborazione con Bresh nel brano "Erica".

La consacrazione definitiva è arrivata a Sanremo 2026: al suo debutto sul palco dell'Ariston, Sayf ha conquistato pubblico e critica piazzandosi al secondo posto con il brano "Tu mi piaci tanto", un successo che lo ha proiettato tra i grandi nomi della musica odierna. Poliedrico e sorprendente, Sayf porta spesso sul palco la sua amata tromba, strumento che suona fin da bambino e che conferisce ai suoi live una dimensione calda, intima e suonata, lontana dai soliti cliché del rap.

Il concerto al Beat Festival si inserisce all'interno del suo attesissimo tour e sarà l'occasione perfetta per ascoltare dal vivo l'energia di un artista che sta ridefinendo i confini del pop e dell'urban in Italia.

I biglietti per la data di Sayf del 4 settembre, così come per le altre serate del Beat Festival 2026, saranno disponibili a partire da lunedì 30 Marzo, alle ore 14, sui circuiti ufficiali TicketOne, Ticketmaster e Vivaticket, oltre che presso i punti vendita autorizzati.

L'annuncio di Sayf impreziosisce un cartellone già ricchissimo e trasversale per l'edizione 2026. La sua esibizione si aggiunge, infatti, alle serate già svelate che vedranno alternarsi sul Main Stage grandi nomi della musica italiana e internazionale:

- 27 agosto, l'energia rock degli australiani Wolfmother con in apertura i Folkstone.

- 28 agosto, il raffinato doppio set cantautorale di Giorgio Poi e Tutti Fenomeni.

- 2 settembre, l'atteso evento tributo "K-POP is coming".

- 3 settembre, il rock, il blues e i grandi successi di un'icona come Edoardo Bennato.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare i canali social ufficiali del Beat Festival (Instagram, Facebook) e il sito web www.beatfestival.net.

Fonte: Beat Festival