Verde a Montelupo, interventi programmati per "mantenere il territorio curato"

La cura del verde pubblico rappresenta un elemento fondamentale per la qualità della vita e il decoro urbano. A Montelupo Fiorentino prosegue l’attività di manutenzione delle aree verdi, grazie a un lavoro coordinato tra il Comune e una ditta esterna incaricata di intervenire su specifiche zone del territorio.

Gli interventi riguardano in particolare il taglio dell’erba e la potatura delle siepi, operazioni che vengono svolte sia direttamente dall’amministrazione comunale sia dalla ditta esterna, a seconda delle aree e delle competenze individuate. Questa suddivisione consente di coprire in modo capillare il territorio e di garantire una gestione più efficace degli interventi.

Un aspetto centrale del servizio è rappresentato dalla gestione delle segnalazioni dei cittadini. Ogni richiesta viene infatti presa in carico e valutata, permettendo di stabilire se l’intervento sia di competenza del Comune o della ditta incaricata. A questa fase segue una verifica sul posto e, quando necessario, la programmazione dell’intervento.

Particolare attenzione è dedicata anche alla cura del patrimonio arboreo. È attivo infatti un sistema di censimento e monitoraggio degli alberi, che consente di identificare in modo preciso ogni esemplare attraverso un sistema di numerazione. Questo permette di tenere traccia degli interventi effettuati e di programmare in maniera puntuale le operazioni di potatura e manutenzione, garantendo maggiore controllo e continuità nel tempo.

Tra le attività svolte rientra anche il taglio dell’erba lungo i marciapiedi, un intervento importante per assicurare sicurezza e accessibilità degli spazi pubblici, oltre che per mantenere un adeguato livello di decoro urbano.

«Si tratta di azioni che contribuiscono a mantenere il territorio curato, vivibile e attento alle esigenze della comunità, attraverso una gestione organizzata e costantemente monitorata del verde pubblico» sottolinea Simone Peruzzi, Assessore alle manutenzioni e alla sicurezza.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa