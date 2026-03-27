Visit Certaldo: la piattaforma online gratuita per la promozione del territorio

La Pro Loco di Certaldo informa che è attivo da circa sei anni il portale turistico www.visitcertaldo.com, uno spazio online gratuito pensato per offrire ai visitatori informazioni complete e facilmente accessibili sull’offerta del territorio.

Il sito raccoglie diverse sezioni dedicate al turismo, tra cui l’ospitalità (strutture ricettive e ristorazione) e le esperienze, come shopping e artigianato, degustazioni, corsi di cucina, arte, cultura ed escursioni.

La piattaforma rappresenta uno strumento importante di promozione per le attività locali e un punto di riferimento per i turisti che intendono conoscere e vivere Certaldo.

La Pro Loco rinnova l’invito agli operatori del settore a partecipare attivamente al progetto: le attività già presenti possono aggiornare o modificare i propri dati inviando una email a info@prolococertaldo.it; le attività non ancora inserite possono richiedere gratuitamente la pubblicazione inviando i propri contatti (telefono ed email), una breve descrizione in italiano e in inglese e alcune fotografie.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.visitcertaldo.com oppure contattare la Pro Loco di Certaldo ai numeri 0571 661219 o 0571 661265.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa