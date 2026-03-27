'Voucher Io Studio': come partecipare a San Miniato

È stato ufficialmente aperto il bando “Diritto allo Studio Scolastico – Voucher Io Studio” per l’anno scolastico 2025/2026. L’iniziativa, promossa dalla Regione Toscana, è finalizzata a sostenere il diritto allo studio degli studenti e delle studentesse residenti sul territorio regionale, attraverso l’erogazione di un contributo economico pari a 250 euro. Il voucher è destinato agli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, sia statali che paritarie, appartenenti a nuclei familiari con un ISEE in corso di validità non superiore a 15.748,78 euro. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 17 aprile 2026 esclusivamente online, tramite il portale dedicato eCivis, all’indirizzo https://sanminiato.ecivis.it/, seguendo le modalità indicate nell’avviso pubblico. Per accedere alla piattaforma è necessario essere in possesso di un’identità digitale, come SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). La richiesta può essere presentata direttamente dallo studente, se maggiorenne, oppure, in caso di minori, da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. Al termine della procedura, il sistema provvederà all’invio automatico di una email di conferma della registrazione e di una successiva comunicazione di protocollazione della domanda. Il Comune di San Miniato procederà alla verifica dei requisiti dei richiedenti e trasmetterà alla Regione Toscana l’elenco delle domande ammissibili. Qualora le risorse disponibili non risultassero sufficienti a coprire tutte le richieste, sarà predisposta una graduatoria regionale sulla base dell’ISEE, in ordine crescente. I contributi saranno erogati direttamente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Per ulteriori informazioni è possibile consultare l’avviso completo sul sito del Comune di San Miniato (www.comune.san-miniato.pi.it).

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

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