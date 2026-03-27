'Voucher Io Studio': come partecipare a San Miniato

Front Office San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile

È stato ufficialmente aperto il bando “Diritto allo Studio Scolastico – Voucher Io Studio” per l’anno scolastico 2025/2026. L’iniziativa, promossa dalla Regione Toscana, è finalizzata a sostenere il diritto allo studio degli studenti e delle studentesse residenti sul territorio regionale, attraverso l’erogazione di un contributo economico pari a 250 euro. Il voucher è destinato agli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, sia statali che paritarie, appartenenti a nuclei familiari con un ISEE in corso di validità non superiore a 15.748,78 euro. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 17 aprile 2026 esclusivamente online, tramite il portale dedicato eCivis, all’indirizzo https://sanminiato.ecivis.it/, seguendo le modalità indicate nell’avviso pubblico. Per accedere alla piattaforma è necessario essere in possesso di un’identità digitale, come SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). La richiesta può essere presentata direttamente dallo studente, se maggiorenne, oppure, in caso di minori, da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. Al termine della procedura, il sistema provvederà all’invio automatico di una email di conferma della registrazione e di una successiva comunicazione di protocollazione della domanda. Il Comune di San Miniato procederà alla verifica dei requisiti dei richiedenti e trasmetterà alla Regione Toscana l’elenco delle domande ammissibili. Qualora le risorse disponibili non risultassero sufficienti a coprire tutte le richieste, sarà predisposta una graduatoria regionale sulla base dell’ISEE, in ordine crescente. I contributi saranno erogati direttamente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Per ulteriori informazioni è possibile consultare l’avviso completo sul sito del Comune di San Miniato (www.comune.san-miniato.pi.it).

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

Notizie correlate

Empoli
Attualità
20 Marzo 2026

Lavori notturni sulla FiPiLi tra venerdì 20 e sabato 21 marzo

Per il ripristino della pavimentazione stradale, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito, sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno, la chiusura della carreggiata tra gli svincoli [...]

Empoli
Front Office
12 Marzo 2026

Referendum, rilascio delle certificazioni mediche utili al voto assistito e domiciliare

In occasione della votazione per il referendum costituzionale in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo, l’Azienda Usl Toscana Centro garantirà, nelle zone Firenze, Firenze Sud Est e Mugello, il rilascio delle certificazioni [...]

Empolese Valdelsa
Attualità
24 Febbraio 2026

Visite mediche nell'Asl Toscana Centro, ecco come funziona la self accettazione

Accettare una visita prima di arrivare in struttura oggi è possibile, e richiede pochi passaggi. A consentirlo è il servizio di self accettazione. Realizzato dalla Regione Toscana, il servizio vede coinvolte [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

torna a inizio pagina