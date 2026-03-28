A Collodi il rilancio del Parco di Pinocchio, Giani: "Regione in prima fila con entusiasmo"

Una grande festa oggi a Collodi per la rinascita del Parco di Pinocchio e l’inaugurazione della nuova stagione, con l’ingresso gratuito al Parco e allo storico Giardino Garzoni per tutti i visitatori. Una giornata nell'ambito delle celebrazioni per il bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini Collodi, che ha visto la presenza della Regione, con Il presidente Eugenio Giani, l’assessora alla Cultura Cristina Manetti e il sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika. L'avvio della nuova fase per il complesso di Collodi, con un piano di riordino già attivo è stata illustrata dal nuovo presidente Giordano Bruno Guerri.

"L'immagine di Pinocchio è l'immagine di una Toscana conosciuta e famosa nel mondo.- ha detto il presidente Giani- Si tratta di una vera e propria porzione del nostro dna. Carlo Lorenzini, detto Collodi, nato esattamente 200 anni fa, il 24 di novembre del 1826, oggi sarebbe felice di assistere a questo evento, orgoglioso di assistere ad un restyling del parco dedicato alla sua creatura e curato dal direttore della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Giordano Bruno Guerri. La Regione è impegnata nella valorizzazione del Parco e del contesto territoriale dove è inserito. Per questo restiamo a disposizione della Fondazione e del Comune per migliorare le infrastrutture viarie di accesso con le risorse che saranno necessarie".

Secondo l’assessora Manetti: “L’apertura della nuova stagione del Parco di Pinocchio e del Giardino Garzoni segna un momento di grande valore per la Toscana, che celebra con orgoglio i duecento anni dalla nascita di Carlo Lorenzini. L’ingresso gratuito in questa giornata inaugurale è un segno concreto di apertura e accoglienza verso le comunità e i visitatori, restituendo loro un luogo simbolo della nostra identità culturale. Il rilancio di Collodi, sostenuto anche attraverso le risorse del Pnrr, rappresenta un modello virtuoso di valorizzazione del patrimonio artistico e paesaggistico, in cui investire significa guardare al futuro con le radici ben piantate nella storia e nella creatività che questa terra sa esprimere.”

“Il secondo libro più tradotto al mondo, le Avventure di Pinocchio hanno incantato grandi e piccini in 196 lingue. A Collodi abbiamo una grande eredità- ha detto il sottosegretario Dika- Questo è il luogo dove i bambini possono venire e immergersi in questa fiaba. Il nostro compito è quello di rendere il parco ancora più attrattivo insieme al paese che lo ospita, perché i visitatori siano invogliati a venire, ma anche a ritornare. Siamo proprio nel cuore della Provincia di Pistoia, nel cuore della Toscana. Ci sono tutti gli ingredienti in questo anniversario per valorizzare come merita questo luogo della nostra identità.

Fonte: Regione Toscana