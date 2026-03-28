Carmen Consoli in concerto a San Miniato: nuova data del Musicastrada Festival

Carmen Consoli in concerto a San Miniato. Svelata la nuova data di Musicastrada Festival, che vedrà protagonista la cantautrice domenica 26 luglio con "Carmen Consoli - Radici e resistenza".

Ad annunciare il concerto l'organizzazione di Musicastrada Festival e Comune di San Miniato. "A San Miniato, al tramonto nella magia di Piazza Duomo, un concerto unico e irripetibile tra radici, identità e resistenza, dove passato e presente si intrecciano nella sua musica. Ad aprire un intenso monologo di Benedetta Giuntini, su testo di Firenza Guidi, ispirato a un fatto realmente accaduto in questa piazza".

L'appuntamento è per domenica 26 luglio alle 19:45. Prevendite già disponibili, info per l'acquisto sui canali social e sito web di Musicastrada Festival (Il concerto non è incluso nell’abbonamento).

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