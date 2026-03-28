Carmen Consoli in concerto a San Miniato: nuova data del Musicastrada Festival

Cultura
Condividi su:
Leggi su mobile

Appuntamento domenica 26 luglio al tramonto in piazza Duomo

Carmen Consoli in concerto a San Miniato. Svelata la nuova data di Musicastrada Festival, che vedrà protagonista la cantautrice domenica 26 luglio con "Carmen Consoli - Radici e resistenza".

Ad annunciare il concerto l'organizzazione di Musicastrada Festival e Comune di San Miniato. "A San Miniato, al tramonto nella magia di Piazza Duomo, un concerto unico e irripetibile tra radici, identità e resistenza, dove passato e presente si intrecciano nella sua musica. Ad aprire un intenso monologo di Benedetta Giuntini, su testo di Firenza Guidi, ispirato a un fatto realmente accaduto in questa piazza".

L'appuntamento è per domenica 26 luglio alle 19:45. Prevendite già disponibili, info per l'acquisto sui canali social e sito web di Musicastrada Festival (Il concerto non è incluso nell’abbonamento).

Notizie correlate

Attualità
27 Marzo 2026

Bilancio positivo per 'Pontedera delle Donne': la chiusura sabato alla biblioteca Gronchi

Si chiude domani, sabato 28 marzo, con un bibliosabato speciale alla biblioteca Gronchi, il ricco cartellone di Pontedera delle Donne. Un insieme di eventi, in luoghi diffusi della città, che [...]

Certaldo
Cultura
27 Marzo 2026

'Il castello di Certaldo e i luoghi dedicati alla Madonna Annunciata': visita guidata tra storia, arte e devozione

È in programma per domenica 6 aprile la visita guidata “Il castello di Certaldo e i luoghi dedicati alla Madonna Annunciata”, un itinerario storico-culturale che ripercorre i luoghi della devozione mariana nel [...]

Pisa
Cultura
27 Marzo 2026

Parte il ciclo di conferenze a “150 anni di telefonia” alla Cittadella Galileiana

Prende il via il programma di conferenze organizzato nell’ambito della mostra “150 anni di telefonia”, allestita nei locali della Cittadella Galileiana (padiglione C1, via Nicola Pisano 12) e visitabile dallo scorso [...]


<< Indietro

torna a inizio pagina