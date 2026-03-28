CNA Pisa e CNA Lucca verso la fusione tra le due associazioni

Le direzioni delle CNA territoriali di Pisa e Lucca hanno approvato all’unanimità l’avvio di un percorso finalizzato alla fusione tra le due associazioni, conferendo mandato ai rispettivi Presidenti e Direttori di predisporre un progetto da sottoporre poi al voto finale. La decisione rappresenta una scelta di responsabilità nei confronti delle imprese e degli artigiani associati, in un contesto economico e produttivo in continua evoluzione che richiede strutture sempre più solide, qualificate e capaci di accompagnare lo sviluppo. L’obiettivo è quello di costruire un’unica realtà associativa più forte, in grado di ampliare le opportunità per gli imprenditori già associati alla CNA, migliorando la qualità dei servizi, rafforzando la capacità di rappresentanza e sostenendo con maggiore efficacia i percorsi di crescita delle aziende.

Il percorso sarà accompagnato dal supporto di uno studio professionale specializzato, incaricato di elaborare un progetto di fusione che tenga conto del patrimonio delle due CNA territoriali, delle società di servizi partecipate e della agenzia formativa. Lo studio predisporrà inoltre un piano di sviluppo che delinei le prospettive future della nuova organizzazione.

La nuova realtà manterrà tutte le sedi attualmente presenti sui territori, garantendo la capillarità dei presìdi e prevedendo un loro ulteriore potenziamento, anche in aree oggi meno servite, con l’obiettivo di estendere e rendere ancora più accessibili i servizi per imprese e cittadini.

Al termine della fase di studio, il progetto sarà sottoposto nuovamente all’approvazione delle Direzioni territoriali e successivamente, secondo quanto previsto dallo statuto nazionale CNA, alle autorizzazioni della CNA Toscana e della CNA Nazionale.

“CNA Pisa e CNA Lucca sono due realtà associative solide, radicate e complementari. La fusione rappresenta una scelta lungimirante e coraggiosa, orientata al futuro, capace di generare nuove opportunità di sviluppo e di rafforzare in modo significativo il ruolo della CNA come punto di riferimento per il sistema imprenditoriale. A beneficiarne saranno tutti i nostri imprenditori e artigiani che saranno così inseriti in un unico percorso di crescita e valorizzazione” dichiarano Sabrina Mattei, Presidente di CNA Lucca, e Francesco Oppedisano, Presidente di CNA Pisa.

Fonte: Ufficio stampa