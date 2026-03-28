Firenze, a Piero Pelù il Premio Fiorenza 2026

Firenze rende omaggio a uno dei suoi cittadini più rappresentativi, riconosciuto non solo per il suo percorso pubblico ma soprattutto per l’impegno civico e il profondo legame con la città. È stato conferito a Piero Pelù il Premio Fiorenza 2026, nell’ambito della Settimana del Fiorentino, durante la cerimonia che si è svolta nei giorni scorsi nella Sala Ex San Carlo dei Barnabiti.

Il riconoscimento è stato assegnato a Pelù "per l’impegno civico dimostrato nel corso degli anni e per la promozione e diffusione dei valori storici, culturali e sociali che caratterizzano da sempre la città di Firenze, di cui è da sempre ambasciatore attivo e partecipe".

"Premiare Piero Pelù con il Premio Fiorenza - ha dichiarato Mirco Rufilli, referente della Settimana del Fiorentino - significa riconoscere il valore di un cittadino che, con il suo impegno e la sua presenza nella vita pubblica, ha saputo rappresentare Firenze ben oltre i confini cittadini. Il suo legame con la città è concreto, quotidiano e profondamente radicato nella comunità".

Visibilmente emozionato, Pelù ha ringraziato la città: “Sono orgoglioso di essere fiorentino e di portare Firenze con me in giro per il mondo. Questa città è un simbolo di accoglienza e di valori che restano vivi grazie alle persone che ogni giorno si impegnano per la comunità. La musica può essere una cassa di risonanza, ma è la partecipazione di tutti che fa davvero la differenza. Viva Firenze città di pace e di integrazione”.

Il Premio Fiorenza nasce con l’obiettivo di valorizzare persone e realtà che contribuiscono in modo significativo alla crescita civile, sociale e culturale della città, rafforzando il senso di appartenenza e identità della comunità fiorentina.

Accanto a Piero Pelù, l’edizione 2026 ha visto la premiazione di numerose realtà del territorio fiorentino: Associazione 50 Minuti, Fratellanza Militare nel suo 150° anniversario, Società San Giovanni Battista nel suo 230° anniversario, Canottieri Firenze, Piccolo Coro del Melograno, Power Moms, Casa delle Donne, Associazione Borgo Allegri e Libreria Ornitorinco, che ha ricevuto la menzione speciale “Lo Bello Stilo”.

Un momento che ha unito memoria civica, impegno sociale e senso di comunità, confermando la Settimana del Fiorentino come uno degli appuntamenti più rappresentativi della vita cittadina e dell’identità fiorentina.

Il programma di domenica 29 marzo:

Non sei fiorentino se non sei stato alle Murate

11:30

MAD – Murate Art District, Firenze

Visita guidata alla storia del complesso delle Murate, da convento medievale a carcere ottocentesco fino alla sua trasformazione contemporanea in spazio culturale.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria a info@musefirenze.it - Tel. 055 2768224

Capodanno Fiorentino in Piazza – Fiera dell’artigianato e del commercio

dalle 10-00 alle 19.00

Piazza Santa Maria Novella, Firenze

Fiera mercato dedicata alle eccellenze dell’artigianato e del commercio locale con stand di accessori moda, pelletteria, prodotti alimentari e altre produzioni tipiche. L’evento valorizza il saper fare fiorentino e la tradizione commerciale della città.

Visita agli scavi archeologici di Palazzo Vecchio guidati da Giorgio Vasari

10:00 e 11:30

Museo di Palazzo Vecchio, Firenze

Visita guidata agli scavi archeologici sotto Palazzo Vecchio per scoprire le tracce dell’antico teatro romano di Florentia e le trasformazioni dell’area nel corso dei secoli, dalla fase romana fino agli utilizzi successivi dell’edificio.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria a info@musefirenze.it - Tel. 055 2768224

Lo scoppio del carro

11:45

Museo di Palazzo Vecchio, Firenze

Attività per famiglie che racconta la tradizione dello Scoppio del Carro attraverso un corto animato e un laboratorio creativo dedicato alla costruzione simbolica del carro.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria a info@musefirenze.it - Tel. 055 2768224

Capodanno Fiorentino 1750 – iniziativa dei Cassettai Storici Fiorentini

Piazza San Giovanni e Piazza della Signoria, Firenze

Iniziativa dedicata alla tradizione dei cassettai fiorentini. Durante tutta la Settimana del Fiorentino i visitatori che si rivolgeranno agli stand dell’associazione pronunciando la parola chiave “Capodanno Fiorentino 1750” riceveranno in omaggio la “Florentina”, saponetta vegetale artigianale prodotta dalle Saponerie Mario Fissi dal 1894. Sarà inoltre distribuita una cartolina dedicata al Capodanno Fiorentino con descrizione storica in italiano e inglese.

Evento gratuito.

Info: associazionestoricacassettaifi@gmail.com

Tracce di Firenze

15:00, 16:00, 17:00

Museo di Palazzo Vecchio, Firenze

Visita guidata dedicata alla storia urbana di Firenze dal Rinascimento al Novecento attraverso dipinti, mappe e incisioni conservate nel museo.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria a info@musefirenze.it - Tel. 055 2768224

Firenze In Arte – Mostra mercato dell’artigianato

10:00 – 20:00

Piazza del Carmine, Firenze

Seconda edizione della mostra mercato dedicata all’artigianato artistico e tradizionale fiorentino. Per due giorni artigiane e artigiani presenteranno e venderanno le proprie creazioni. Nel pomeriggio alcune botteghe dell’Oltrarno apriranno al pubblico con dimostrazioni dal vivo delle attività artigiane. Prevista anche la partecipazione di realtà del territorio con iniziative sociali e di animazione.

Un chiostro grande come un giardino

14:00

Complesso di Santa Maria Novella, Firenze

Attività per famiglie nel Chiostro Grande di Santa Maria Novella che unisce visita e racconto per scoprire la storia del complesso e il suo giardino.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria a info@musefirenze.it - Tel. 055 2768224

In bottega: dipingere in fresco

15:00

Museo di Palazzo Vecchio, Firenze

Laboratorio artistico dedicato alla tecnica dell’affresco: dopo una spiegazione sui materiali e sulle fasi della pittura murale, i partecipanti realizzano un piccolo affresco ispirato al giglio fiorentino.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria a info@musefirenze.it - Tel. 055 2768224

Colori di luce

15:30

Complesso di Santa Maria Novella, Firenze

Attività dedicata alle vetrate artistiche della basilica di Santa Maria Novella, con laboratorio creativo sui giochi di luce e colore tipici delle vetrate policrome.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria a info@musefirenze.it - Tel. 055 2768224

Lente sulla natura – focus sul giardino del Museo Novecento

15:00 (adulti) e 16:30 (bambini)

Museo Novecento, Firenze

Approfondimento dedicato alle piante del giardino del museo, tra osservazione botanica, racconti e laboratorio creativo per bambini e famiglie.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria a info@musefirenze.it - Tel. 055 2768224

Insieme per Firenze – CamminPulendo e Cura del Verde (Teatro Puccini)

9:00

Teatro Puccini, Firenze

Intervento combinato di pulizia urbana e cura del verde in un’area importante della città, con il coinvolgimento dei volontari in un’attività concreta di valorizzazione dello spazio pubblico.

Maggiori informazioni: info@angelidelbello.org

Presentazione del libro “Quelli della Radio” di Pierluigi Picerno

18:00

Innovation Center di Fondazione CR Firenze, Lungarno Soderini 21, Firenze

Presentazione del libro “Quelli della Radio” di Pierluigi Picerno, realizzato con Gianluca Tenti, dedicato al mondo della radio e alle sue storie. Durante l’incontro interverranno Carlo Conti, Sara Funaro, Eugenio Giani e Alberto Mattei. A seguire è previsto un aperitivo per i partecipanti.

Maggiori informazioni: prenotazione obbligatoria entro il 20 marzo 2026 al numero 349 9730617 (SMS o WhatsApp), indicando nome e cognome

Il programma completo della Settimana del Fiorentino è consultabile sul sito ufficiale del Comune di Firenze: https://www.comune.firenze.it/novita/notizie/settimana-del-fiorentino-quinta-edizione

Fonte: Ufficio stampa