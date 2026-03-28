Firenze, doppio blitz della polizia locale: sequestrati oltre 1,3 kg di droga e due arresti

Oltre 1,3 chilogrammi di droga sequestrati e due persone arrestate. È il bilancio di una doppia operazione della polizia municipale di Firenze, avvenuta lo scorso 19 marzo ma resa nota soltanto oggi. I controlli, condotti tra le zone di Careggi e Rifredi, hanno portato alla scoperta di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e al coinvolgimento anche di alcuni minorenni.

Il primo intervento è avvenuto in un appartamento occupato nella zona di Careggi. Gli agenti del reparto antidegrado hanno fermato un uomo straniero, già noto alle forze dell'ordine per reati legati allo spaccio e destinatario di un divieto di dimora nel comune di Firenze. Durante la perquisizione dell'alloggio, gli agenti hanno rinvenuto, nascosti in un armadio, dieci panetti di hashish avvolti in pellicola trasparente, per un peso complessivo di poco superiore al chilogrammo. Nell'abitazione sono stati inoltre trovati altri 45 grammi di hashish, 50 grammi di cocaina e 1.720 euro in contanti. L'uomo è stato arrestato e la misura è stata convalidata dal giudice il giorno successivo.

Nella stessa giornata, un secondo intervento è stato effettuato dal reparto di Rifredi nei giardini di via Casentino. Gli agenti, insospettiti dalla presenza di un gruppo di giovani che sembravano controllare l'area a bordo di un'auto, hanno deciso di fermare il veicolo. All'interno delle parti meccaniche sono stati trovati cinque panetti di hashish da 50 grammi ciascuno, per un totale di circa 270 grammi.

Complessivamente sono stati fermati sette ragazzi, tra minorenni e maggiorenni. Durante le successive perquisizioni, nell'abitazione di uno dei giovani, minorenne, sono stati trovati 6.000 euro in contanti e un tirapugni in cordura. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato.

"Il nostro impegno contro lo spaccio prosegue quotidianamente -, ha dichiarato l'assessore alla sicurezza urbana e polizia municipale Andrea Giorgio -. L'intervento nei giardini di via Casentino è il risultato di controlli mirati nelle aree verdi, che continueranno anche in vista della bella stagione e dell'aumento delle presenze nei parchi cittadini".