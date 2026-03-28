Pisa, furto in Piazza dei Miracoli: denunciati un 52enne e una 40enne

Nel pomeriggio di ieri, 26 marzo, i Carabinieri della Stazione di Migliarino Pisano hanno denunciato due cittadini stranieri, un uomo di 52 anni e una donna di 40, accusati di aver commesso un furto con destrezza ai danni di una dipendente dell'Opera della Primaziale Pisana.

Secondo quanto ricostruito, il furto è avvenuto in Piazza dei Miracoli, mentre i militari erano impegnati in un servizio di vigilanza. La vittima, accortasi subito della scomparsa del portafogli dallo zaino, ha immediatamente richiesto l'intervento dei Carabinieri.

Grazie alla conoscenza del territorio e ai controlli tempestivi, i due sospettati sono stati individuati e fermati poco dopo. La refurtiva è stata recuperata per intero e restituita alla proprietaria.