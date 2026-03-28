Apre sede di Futuro Nazionale a Firenze. Vannacci: "Chissà quante 'fave' oggi a contestare"

"Che bella giornata. Oggi fave. Chissà quante ne troveremo oggi a Firenze a contestare. Gli antifa preannunciano contestazioni". Così il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, in un video pubblicato oggi sui social, a poche ore dall'apertura della sede di FN a Firenze, strizzando l'occhio alle polemiche degli scorsi giorni. Nel video, Vannacci sta sgranando dei baccelli, comunemente chiamati 'fave' a Firenze, giocando sull'accezione negativa che il termine ha nel dialetto locale e alludendo alla scarsa intelligenza dei manifestanti.

Aveva fatto particolarmente scalpore il manifesto di Firenze Antifascista, in cui Vannacci veniva ritratto a testa in giù nella locandina.

Anche la Cgil si è schierata contro l'apertura della sede provinciale di Futuro Nazionale, affermando di provare "forte preoccupazione e indignazione" per l'apertura della sede di un "partito xenofobo alleato dell’estrema destra europea, che propaganda idee retrograde, discriminatorie e di odio, in particolare verso le diversità, a partire dai disabili, la razza e il genere, e tenta di riportare la nostra società verso i tempi bui della nostra storia. Condividiamo - concludono - la scelta delle cittadine e dei cittadini che vivono e lavorano ogni giorno in questa zona di esprimere il proprio dissenso con le forme democratiche e pacifiche che ci contraddistinguono e ci uniscono tutte e tutti".

Il presidio cominciato intorno alle 15, si trova a un centinaio di metri dalla sede di piazza Tanucci e conta circa un centinaio di partecipanti. Tra gli striscioni esposti si legge "Vannacci a Firenze 'un ti si vole'", "Vannacci carogna, Rifredi non ti vuole" e "Unici stranieri, fascisti nei quartieri", accompagnati da alcuni cori

La sede resta aperta e sorvegliata da un numero crescente di forze dell'ordine, mentre via Corridoni, principale arteria verso il centro, è stata chiusa al traffico. Dopo il pranzo sociale organizzato in segno di critica alla presenza di Futuro Nazionale, che inaugura qui la sua prima sede provinciale in Italia, in piazza Tanucci sono rimaste poche famiglie.

Alla questura era stato inoltre preannunciato un presidio in piazza Leopoldo, a poca distanza, sempre a partire dalle ore 15.

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