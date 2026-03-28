Ghezzi (Empoli del Fare): "Aumentano spese per due festival. Ci aspettiamo risorse anche nel sociale"

Ieri si è riunita la Commissione Consiliare Bilancio IV per discutere di tre punti, tra cui un secondo aggiornamento al Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2028, parte integrante del Documento Unico di Programmazione (DUP 2026-2028). Al punto 4 dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale del prossimo 30 marzo verrà discussa la richiesta di modifica del programma di forniture e servizi pervenuta dal Settore II Servizi alla Persona relativamente al Servizio di organizzazione e realizzazione eventi Festival Contè_sto (Lotto 1) e al Servizio di organizzazione e realizzazione eventi Festival Leggenda (Lotto 2).

In fase di approfondimento tecnico-economico, ci riferiscono, sia nata l'esigenza di rivedere gli importi che erano stati stimati per il Festival Contè_sto e il Festival Legenda e che passano rispettivamente da € 120.000,00 a € 230.519,07 e da € 225.000,00 a € 369.342,41. Nonostante si parli di un aumento del 92% per il Festival Contè_sto e del 64% per il Festival Leggenda la spesa ha la totale copertura nel bilancio comunale e gli incrementi, che saranno certamente approvati il prossimo 30 marzo, sono stati considerati “lievi e pienamente coerenti con il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026 2028 e il bilancio di previsione pluriennale dell'ente”.

Carlo Ghilli, Responsabile Unico del Procedimento Festival Legenda, e Cristina Gelli, Responsabile Unico del Procedimento Festival Contè_sto, asseriscono che la variazione economica è dovuta a più fattori: un affinamento della parte di progettazione che ha portato a stabilire “costi reali” a fronte dei precedenti “costi stimati”, un rincaro generalizzato dei costi e l’inserimento nel quadro economico di voci precedentemente non conteggiate quali gli incentivi per le funzioni tecniche e gli oneri riflessi, necessari per la corretta gestione amministrativa della procedura.

Nonostante il Sindaco Mantellassi abbia sottolineato l’importante ruolo che avranno gli sponsor nel contribuire alla copertura finanziaria degli eventi che prevedono il proprio avvio nel settembre 2026 Contè_sto e nel maggio del 2027 Legenda ci viene il dubbio sull’opportunità che il Comune di Empoli spenda quasi 600.000 EURO per due festival. L’unica “lettura positiva” che si può trarre da queste spese è che il Comune dimostra così di avere una importante solidità economica con la quale può sopperire alle necessità dell’ambito sociale.

Un esempio? Essendo in attesa della riposta alla nostra interrogazione su quale sia, allo stato attuale, la consistenza delle spese per le ore di servizio degli Assistenti all’Autonomia e alla Comunicazione (AAC) rivolto alle alunne e agli alunni con disabilità per l’anno scolastico 2025-2026 e quelle previste per l’anno 2026-2027, ci aspettiamo che la risposta sia tale da soddisfare, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, progetti educativi personalizzati e servizi di supporto adeguati a garantire l’inclusione scolastica agli alunni con disabilità.

Fonte: Gruppo Consiliare Empoli del Fare - Claudia Ghezzi, Capogruppo

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