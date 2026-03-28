Un mese allo start della 'Gran Fondo del Genio 2026': Lazzeretto torna a respirare ciclismo

A meno di un mese dalla Gran Fondo del Genio 2026, in programma domenica 26 aprile con partenza e arrivo a Lazzeretto (Cerreto Guidi, FI), il territorio si prepara a vivere un intenso avvicinamento all’insegna delle due ruote. Un percorso che quest’anno parte da lontano. E che riporta il ciclismo dove, per anni, è stato di casa.

Un weekend, due giorni di ciclismo vero

Il primo grande appuntamento sarà quello dell’11 e 12 aprile, un intero fine settimana dedicato alla bici sullo storico circuito di Lazzeretto. Si inizierà sabato 11 aprile con una gara amatoriale, inserita nel calendario Open Toscana, che riporterà subito il ritmo gara su un tracciato nervoso e spettacolare: il classico anello locale di circa 5 chilometri, da ripetere più volte, perfetto per chi ama correre a tutta e senza respiro.

Ma il bello non finisce sotto lo striscione d’arrivo. La sera dell’11, presso il Circolo di Lazzeretto, è in programma una cena amarcord aperta a tutti, un momento conviviale pensato per ritrovarsi e condividere storie di ciclismo, con la partecipazione di professionisti ed ex corridori originari del territorio.

Il giorno successivo, domenica 12 aprile, sarà invece il momento del grande ritorno del ciclismo giovanile, con cinque gare nell’arco della giornata che vedranno protagonisti Esordienti, Donne, Allievi e Juniores.

Un evento multicategoria che riporta in vita una tradizione storica del territorio, grazie all’organizzazione della Asd La Stella – Gli Amici di Claudio, con il contributo di dirigenti locali come Giacomo Lamanna e Daniele Nieri.

Un circuito che ha fatto storia

Tra il 1980 e il 2006, il circuito di Lazzeretto è stato un punto di riferimento per il ciclismo giovanile e amatoriale, con gare che si sono susseguite negli anni diventando un appuntamento fisso per il territorio.

Proprio su queste strade si sono confrontate generazioni di atleti, in un contesto unico fatto di pubblico vicino e atmosfera da vero ciclismo. Una delle prime edizioni del circuito di Lazzeretto:

vittoria per Vanin in maglia di campione italiano, davanti a Ciampi, campione del mondo e atleta di Lazzeretto, e a Poli, terzo classificato. Il ritorno delle gare, oggi, rappresenta molto più di un

semplice evento: è un filo diretto tra passato e presente.

Verso la Gran Fondo del Genio

Questo weekend di gare sarà il prologo ideale alla Gran Fondo del Genio, in programma due settimane più tardi. Un appuntamento ormai consolidato, che porterà sulle stesse strade centinaia di appassionati, chiamati a confrontarsi anche sui tratti cronometrati delle 4 Madonne, del San Baronto (versante Oleificio) e del Muro di Fornello.

Il conto alla rovescia è iniziato. Prima il ritorno del circuito. Poi la Gran Fondo. A Lazzeretto, il ciclismo è già tornato.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate