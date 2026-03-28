Gran Torino ferma la corsa dell'Use Computer Gross: 82-75 all'overtime

Sarebbe bastato poco, ma quel poco fa la differenza. Si ferma a tre la serie positiva dell’Use Computer Gross. A stopparla Gran Torino che vince dopo un supplementare per 82-75 una partita che conduce praticamente sempre e chiude con un overtime da 15-8 di parziale. Il dato numerico che balza agli occhi è l’1/16 al tiro pesante che, abbinato ad un dato ugualmente brutto di sette giorni fà, merita una riflessione: Houston abbiamo un problema perché, se è vero che due indizi non fanno una prova, è altrettanto vero che stasera, con un dato non brillante ma decente, i due punti sarebbero tornati a Empoli con la squadra. Dal punto di vista dell’atteggiamento è invece una Computer Gross che viaggia piatta, sempre a rimorchio dell’avversario, mai capace di un cambio di ritmo e di un qualcosa per accendersi. Mettici un paio di episodi sfortunati nel finale e la frittata è fatta.

Due liberi di Paluzzi e si parte. Torino ci mette subito energia (parziale di 8-0) con l’Use che si riavvicina con i liberi e segna la prima volta dal campo con Tosti dopo 6 minuti e mezzo: 13-8. Sul 18-8 coach Valentino chiama minuto, la mossa produce uno 0-5 ed al 10’ siamo 24-17. C’è evidentemente qualcosa da rivedere in difesa contro l’energia dei giovani piemontesi mentre Rosselli scorrazza sulla linea di fondo ed appoggia i primi due. Un bel ricciolo di Cipriani e siamo sotto di un possesso (26-23) con ‘air’ Tosti (chiuderà a 28 personali) che schiaccia il meno 1: 26-25. La difesa ora tiene bene anche se Torino di farsi riprendere non ne vuol sapere e nel giro di 3 minuti torna sul più 10: 35-25. Rosselli e Tosti si rimettono al pezzo (35-31) e un coast to coast di Soviero vale il 35-33, punteggio col quale si va al riposo. Da segnalare, purtroppo in continuità con l’ultima partita, che da tre non si segna: 0/4. Segna invece il solito Tosti il 37-35 prima ed il 39-37 dopo.

La Computer Gross resta negli specchietti di Torino che però, ogni volta che la vede avvicinare, sgassa: 46-39. Al 30’ il tabellone dice 51-43 mentre le statistiche dicono che ancora nessun biancorosso ha segnato dalla lunga, una maledizione. I punti da rimontare sono ancora dieci dopo un canestro acrobatico di Torino, in attesa di un cambio di passo dell’Use. Sul 60-51, tripla frontale, coach Valentino chiama minuto anche perché mancano 6 minuti ed il tempo per una scossa non manca. A metà parziale siamo 60-53, momento dell’ora o mai più. Sakellariou attacca il ferro e Tosti, con la mano al solito educata, mette i liberi del 60-57, minuto 6. Numero di Ciano per il 62-60 e successivo 64-62 - altro numero - e finalmente in mano il possesso del sorpasso. Palla a Rosselli ed ecco, quando conta, la tripla del 64-65 a 100 secondi dalla sirena, la sola della serata. L’Use recupera un pallone, Soviero sbaglia, Torino sorpassa con la tripla del 67-65 a cui segue il minuto empolese. Ci sono 39 secondi da giocare e due punti da rimontare. Rosselli sbaglia da sotto, Cipriani strappa letteralmente la palla al play piemontese ed appoggia il 67-67. Stavolta il minuto è piemontese con 10 secondi da giocare ed è ottima la difesa biancorossa: supplementare. Lo battezza Rosselli ma una tripla ed uno scivolone sfortunato di Ciano mettono 5 punti fra le due squadre: 74-69. Il 76-71 arriva sul filo del 24, brutto segno, quando di secondi ne mancano 100. Ciano sbaglia ma c’è un fallo in attacco che manda Torino in lunetta per il 78-71. Soviero firma il 78-73, Rosselli il 78-75 ma un canestro e fallo di Mancino pare una mezza sentenza: 81-75. Ennesima tripla sbagliata ed ecco la sentenza. Finisce 82-75. Sarebbe bastato poco.

82-75 (dts)

GRANTORINO BASKETBALL DRAFT

Bertaina, Bossola 16, Zumstein, Ficetti 16, Losito, Fracasso 7, Grillo 1, Obaseki 4, Barla 13, Mancino 23, Ventigeno. All. Comazzi

USE COMPUTER GROSS

Ciano 8, Rosselli 15, Cipriani 8, Sakellariou 2, Tosti 28, Soviero 12, Paluzzi 2, Marini ne, Regini, Baldacci ne, Sesoldi ne. All. Valentino (ass. Quartuccio/Cappa)

Arbitri: Ferrero di Torino e Franceri di Savona

Parziali: 24-17, 35-33 (11-16), 51-43 (16-10), 67-67 (16-24), 82-75 (15-8)

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa