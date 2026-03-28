Al via Gustopolis, enogastronomia protagonista nel weekend a Montopoli

Al via oggi Gustopolis, due giorni nel cuore di Montopoli in Val d'Arno dedicati alla cultura enogastronomica. Un evento che fa parte della tradizione montopolese e che torna dopo dieci anni di stop con una veste completamente nuova. Un'iniziativa nata dalla coprogettazione dell'associazione Arco di Castruccio con il Comune di Montopoli e realizzato grazie al contributo del Consiglio Regionale della Toscana.

Gustopolis si è aperto con il convegno inaugurale questa mattina in Sala Pio XII dal titolo: "Il Marzuolo e i prodotti identitari. Le comunità del cibo". Un momento di riflessione su come il cibo, l’artigianato e il turismo rappresentino la vera strategia di sviluppo per il borgo. Tra gli ospiti anche Antonella Brancadoro, direttrice dell’associazione nazionale Città del Tartufo, Daniela Mugnai di Vetrina Toscana, Valter Tamburini, presidente Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Sabrina Perondi, coordinatrice CNA agroalimentare e Massimo Rovai, presidente di Slow Food Toscana. A seguire l’inaugurazione ufficiale, alle 12 in Piazza 2 Giugno alla presenza anche del consigliere regionale Matteo Trapani, con l’apertura degli stand.

Gustopolis, il programma

Qui il programma completo

Durante la due giorni sarà possibile visitare gli stand e partecipare alle tante iniziative in programma. In sala Pio XII sarà allestita l’area ristoro e qui si svolgeranno gli show cooking, oggi, sabato 28 marzo con Fulvia Puccioni e Benedetto Squicciarini e domani domenica 29 marzo con Gilberto Rossi e Luca Marianelli. Tra le attività pensate per bambini e famiglie c’è, il sabato pomeriggio nei giardini della scuola Divino Amore, una dimostrazione pratica di cerca e cavatura del tartufo con il cane, ma anche laboratori di cucina tra cui quello speciale di decorazione delle uova di cioccolato. La domenica mattina il programma si apre con un’escursione alla scoperta del territorio.

L’altro elemento che caratterizza l’edizione di quest’anno è la collaborazione con Cna e il focus sull’artigianato d’eccellenza. Grazie al progetto “ARTour”, Piazza Michele da Montopoli ospiterà spazi dedicati alla valorizzazione dell’artigianato artistico locale, dalla ceramica alla pelletteria, sottolineando la ricchezza del saper fare montopolese. Un itinerario guidato tra eccellenze artigiane a cura della guida turistica Serenella Barbieri si snoderà tra le botteghe artigiane di Pelletterie Lignani, Arte e Fiori di Eleonora Latella, Ceramiche Rofi e Euphoria Artigiana. Gustopolis è anche un laboratorio di idee. La manifestazione ospiterà infatti talk show di alto profilo: l’esperto di nutrizione Ciro Vestita, domenica alle 16.30 in sala consiliare, sarà intervistato da Cristiano Marcacci sul valore del tartufo nella dieta e nel benessere. A seguire si parlerà di donne, cibo e territorio.

Tutte le attività sono gratuite.

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