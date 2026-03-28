Empoli, inaugurata la nuova area giochi ai giardini di via Pier della Francesca

Taglio del nastro ufficiale per la nuova area giochi di via Pier della Francesca-via Grazia Deledda tra il quartiere di Santa Maria e l'ospedale a Empoli. Il sindaco Alessio Mantellassi, la giunta comunale e tante famiglie hanno voluto essere presenti a questo nuovo percorso, per la gioia delle bambine e dei bambini che hanno potuto testare le attrezzature nuove di zecca.

L'intervento, già annunciato nella seconda parte del 2025, è stato completato nell'arco della primavera. Si tratta di un'area giochi tutta nuova in un quartiere che ha già visto un importante intervento in un altro giardino, quello di via Pio La Torre dietro il circolo Arci.

LE DICHIARAZIONI - Il sindaco Mantellassi, nel suo intervento, ha affermato: "Siamo in tante e tanti oggi e questo dimostra quanto atteso sia stato questo intervento, finanziato fin da subito per il Piano Frazioni e Quartieri. Le aree verdi e i parchi giochi sono le zone che si vivono di più vicino casa e per questo anno per anno li abbiamo finanziati. Come Comune abbiamo tanti mq di verde da attrezzare e curare ma è una gioia poi arrivare qui e vedere questa grande partecipazione. Sono terminati o in corso di chiusura i lavori ai parchi di Pagnana, Marcignana, Parco Rimembranza, Pozzale e Parco Mariambini; in estate partirà il cantiere di piazza Matteotti e avremo un nuovo parco a Sant'Andrea e Fontanella. In vista del grande progetto per il Parco di Santa Maria tra via Sanzio e via della Repubblica".

L'assessore ai Lavori Pubblici, Simone Falorni, ha concluso dicendo: "Con i lavori terminati di rimozione giochi e installazione nuove attrezzature, abbiamo un parco con giochi diversi dal solito ma tutti completamente accessibili e oggi a disposizione della popolazione. Il messaggio di questa inaugurazione è di tornare alla socialità e alla convivialità che spesso mancano o sono mancate. Ringrazio il Settore Lavori Pubblici e le aziende Edil Green e Holzhof che hanno provveduto a questo risultato. La prossima fine lavori è attesa al Parco di Pozzale".

FOCUS AREA GIOCHI - L'intervento a Santa Maria è costato circa 83mila euro e consiste in due aree giochi, per bambine e bambini più piccoli e per quelli più grandi.

Nell'area 'junior' sono state realizzate, tra le nuove attrezzature, una torre scivolo, un'altalena, un trampolino e due porte per il minicalcio.

L'area per i più grandi vede due altalene, una con 'nido' e una a due posti in alluminio, una struttura gioco a igloo e una torre scivolo.

In entrambe le aree è stata realizzata una pavimentazione in gomma colata antiurto, sono state rimosse le attrezzature deteriorate e recuperate quelle ancora buone per essere inserite nel parco di via Bonistallo. In più tutte le panchine sono state restaurate.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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