Incidente in centro a San Miniato, auto finisce contro un contatore del gas

Un incidente a San Miniato, in centro storico, ha provocato l'urto ad un contatore del gas sulla facciata di un'abitazione. È successo in piazza Grifoni, di fronte all'omonimo Palazzo, all'inizio del centro storico. Sul posto questa mattina sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e i tecnici di Toscana Energia per le verifiche legate ad una fuga di gas dal contatore urtato. Il luogo dell'intervento, come riferito dai vigili del fuoco, è stato messo in sicurezza.

Secondo quanto ricostruito al momento, il conducente di un'auto avrebbe perso il controllo del mezzo andando a finire contro una cassetta metallica all'esterno di un edificio, con all'interno il contatore di una utenza. In corso di accertamento le cause dell'incidente che, da quanto emerso dalla zona all'inizio del borgo, è avvenuto nella notte quando alcuni residenti sarebbero stati svegliati dal rumore dell'impatto con il muro.

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